"Trwa operacja ratunkowa" - dodały służby w krótkim oświadczeniu na komunikatorze Telegram: https://t.me/dsns_telegram/4213.

Władze lokalne, cytowane przez Ukrainską Prawdę, podkreśliły, że w pobliżu nie ma żadnych obiektów wojskowych. W bliskiej odległości są szpitale, szkoły, przedszkola i domy mieszkalne.

Władze poinformowały, że lotnictwo rosyjskie atakowało także dwie szkoły w Czernihowie i domy będące prywatną własnością - podaje Ukrainska Prawda.

Ponad 40 osób zginęło z kolei w zajętym przez wojsko rosyjskie Chersoniu - poinformował w czwartek portal Ukraińska Prawda, powołując się na lokalnych korespondentów. Władze zajętego miasta apelują o utworzenie korytarza humanitarnego i już teraz mówią o katastrofie.

Nagranie ze zbombardowanego Czernihowa opublikowała na Twitterze dziennikarka Al Jazeery Saad Abedine:

Putin: I repeat, we are not bombing civilian areas



At least 22 civilians killed in Russian 🇷🇺 strike on Ukraine's 🇺🇦 northern city of Chernihiv, rescuers search debris for othershttps://t.co/W0iHy7PipG pic.twitter.com/v058nZYB9z