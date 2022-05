Rosyjscy żołnierze są gotowi zrobić wszystko, by opuścić front i wyjechać do domu - poinformował w piątek ukraiński wywiad wojskowy (HUR) na Telegramie. W przechwyconej przez HUR rozmowie żona rosyjskiego żołnierza radzi mu, by spowodował u siebie uraz, wypadając z czołgu.