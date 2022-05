Zmarł Jerzy Trela  

Jerzy Trela 14 marca skończył 80 lat. Kreował na scenie wiele znaczących ról, grał w filmach, recytował poezję, brał udział w słuchowiskach radiowych oraz przedsięwzięciach dobroczynnych.

Jerzy Trela był na stałe związany z Krakowem - kilka dni temu został uhonorowany tytułem honorowego obywatela tego miasta. Występował w tamtejszym Teatrze Rozmaitości, od 1969 do stycznia 2014 w Starym Teatrze. Był członkiem podstawowego zespołu Starego Teatru, aktorem wielu przedstawień wyreżyserowanych przez Konrada Swinarskiego. Stworzył wybitne kreacje aktorskie, m.in. w Dziadach, czy Wyzwoleniu.

W słuchowisku "Biblia Audio. Superprodukcja" wcielał się w rolę Boga.

Biblia Audio superprodukcja Jerzy Trela (Bóg) - BIBLIA AUDIO superprodukcja



Jerzy Trela urodził się w 1942 r. w Leńczach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, w rodzinie kolejarza. Po śmierci ojca nie chciał jednak kontynuować kolejarskiej tradycji. Pojechał do Krakowa uczyć się w renomowanym Liceum Sztuk Plastycznych, lecz po maturze szybko porwał go świat teatru. Wpierw był lalkarzem w Nowej Hucie, a potem związał się z Teatrem "Groteska". W 1965 r. rozpoczął studia w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Wraz ze starszymi kolegami znalazł się w kierowanym przez Krzysztofa Jasińskiego Teatrze STU.

W Teatrze Rozmaitości (obecna Bagatela) wypatrzył go znany już reżyser Starego Teatru Konrad Swinarski. W 1970 r. Trela trafił na tę najlepszą scenę w kraju. Debiutował tam od razu w "Królu Mięsopuście" Jarosława Marka Rymkiewicza w reżyserii Bogdana Hussakowskiego. Do 2014 r., gdy odszedł na dobre ze sceny przy ul. Jagiellońskiej, zagrał tu jeszcze wiele znaczących ról pod kierunkiem reżyserskim m.in. Jerzego Jarockiego, Jerzego Grzegorzewskiego i Andrzeja Wajdy. Grał w filmach (m.in. "Janosik", "Quo vadis") i w Teatrze Telewizji, brał udział w słuchowiskach radiowych, recytacjach poezji, nagrywaniu treści książek na płyty. W Biblii Audio dodawanej teraz do "Gościa" w postaci płyt CD udzielił głosu samemu Panu Bogu. Swoje doświadczenie przekazywał studentom jako profesor PWST. W latach 1984-1990 był rektorem tej uczelni.

Do jego najbardziej znanych ról filmowych zaliczają się występy m.in. w "Kolumbach" (reż. Janusz Morgenstern, 1970), "Kobiecie samotnej" (Agnieszka Holland, 1981), "Matce Królów" (Janusz Zaorski, 1982), "Trzech kolorach. Białym" (Krzysztof Kieślowski, 1993), "Panu Tadeuszu" (Andrzej Wajda, 1999).