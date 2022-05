Papież modlił się za ofiary strzelaniny w Teksasie  

Na zakończenie dzisiejszej audiencji ogólnej Ojciec Święty nawiązał do wczorajszej tragicznej strzelaniny, jaka miała miejsce w szkole podstawowej w mieście Uvalde w Teksasie w USA. Zginęło w niej co najmniej 21 osób, z których zdecydowana większość to dzieci. Według policji zabójcą był 18-letni Salvador Romas, członek lokalnej społeczności latynoskiej, zabity na miejscu przez siły porządkowe.