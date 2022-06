Szefowa KE: najpierw kamienie milowe potem wypłata środków  

Szefowa KE była pytana podczas konferencji prasowej, czy procedowana w polskim parlamencie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym spełnia tzw. kamienie milowe w obszarze sądownictwa, które Polska musi wypełnić, żeby KE mogła zaakceptować Krajowy Plan Odbudowy i uruchomić środki z unijnego Funduszu Odbudowy.

"Oczywiście te kamienie milowe muszą zostać zrealizowane. Jestem wdzięczna że pan prezydent Andrzej Duda przewidział te kamienie milowe. Teraz parlament, rządząca większość odpowiadają za to żeby wprowadzić odpowiedni zmiany prawne" - powiedziała von der Leyen.

Jak podkreśliła najważniejsze jest to, żeby odpowiednie przepisy prawne zostały podpisane przez prezydenta i wdrożone przez władzę wykonawczą. "To będzie dowód na to, że kamienie milowe są rzeczywiście realizowane. (...) Jestem przekonana, że przepisy spełnią wymogi. Częścią naszego porozumienia jest to, że +najpierw kamienie milowe, a dopiero później wypłata środków+" -powiedziała szefowa KE.