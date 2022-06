Po triumfie na ziemnych kortach Paryża, liderka światowego rankingu tenisistek miała wystąpić w turnieju WTA 500 w Berlinie, jednak poinformowała, że wycofuje się z tych rozgrywek. Jako powód Świątek podała "nawracający dyskomfort, który czuje w barku". Polka uznała, że lepszym rozwiązaniem będzie teraz regeneracja i przygotowania do Wimbledonu.

Wiadomość o kłopotach zdrowotnych Igi Świątek mocno zaniepokoiła jej fanów, a tych nie brakuje obecnie na całym świecie - Polka jest obecnie zdecydowaną liderką rankingu tenisistek, zanotowała też świetną passę 35. zwycięstw z rzędu, dzięki czemu wyrównała rekord Venus Williams, a jej ostatnie zwycięstwo w finale French Open pokazało, że obecnie nie ma sobie równych.

Do sprawy zdrowia Świątek odniósł się jej trener przygotowania fizycznego. Maciej Ryszczuk, na antenie RDC przekazał najnowsze wieści na temat stanu zdrowia "pierwszej rakiety świata". Z jego wypowiedzi wynika, że kłopot z barkiem był realny, ale świadczył przede wszystkim o przeciążeniu. "Nie jest to nic, czym należy się martwić. To sygnał, że potrzebujemy czasu na regenerację. To czas, żeby przygotować się do następnego turnieju i nie gnać na złamanie karku" - wyjaśnił.

Obecnie Iga Świątek wraca stopniowo do treningów i skupia się przede wszystkim na nadchodzącym Wimbledonie.