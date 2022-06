Ołena Zełenska: Błagam Hiszpanię i cały świat, aby dali nam broń  

Zełenska przedstawiła siebie jako "ambasadorkę wszystkich ukraińskich kobiet, którym rosyjska agresja złamała życie, ale które nie poddają się".

"Kiedy to mówię, miasto Siewierodonieck jest dalej niszczone przez Rosję - powiedziała Zełenska. - Kiedy kontempluję Guernikę, widzę zniszczony Mariupol i zabitych mieszkańców Buczy" - dodała.

Przedstawiając tragiczne wizerunki czterech kobiet, których nie złamała agresja, Zełenska zwróciła się z prośbą o dostarczenie broni, gdyż "zło przyszło do ukraińskich domów".

"Chociaż to nie jest rola pierwszej damy, dziś po raz pierwszy błagam Hiszpanię i cały świat, aby nam dali broń, aby nas chronić - zaapelowała - Każdy dzień bez broni oznacza dla nas więcej śmierci. W naszej armii jest 37 tys. kobiet. Jak te bohaterskie kobiety mają walczyć z wrogiem bez broni?"

Zełenska wezwała także do poparcia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. "Walczymy o prawo do wolności i niepodległości. Nie chcemy być z wami jako uchodźcy, ale jako kraj sojuszniczy" - powiedziała pierwsza dama Ukrainy.