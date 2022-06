12-latek ukradł jajko niespodziankę, potem się opamiętał  

Sprawę opisał jako pierwszy mediolański "Corriere della Sera", ale potem podchwyciły ją nie tylko inne włoskie, ale i europejskie media.

"Możecie sobie wyobrazić zdziwienie sklepikarza Danilo Chiaruzziego, gdy dostał list i pieniądze" - pisze "Il Fatto Quotidiano". Chłopiec napisał: "Szanowni Państwo, mam na imię Benjamin, mam 12 lat i pochodzę ze Szwajcarii. 30 maja wszedłem do Waszego sklepu, ale nie miałem pieniędzy i ukradłem jajko JOY Kinder (za 2,10 euro). Jest mi bardzo przykro. Mam nadzieję, że możecie mi Państwo wybaczyć, bo chciałbym być w pokoju z Państwem i z Bogiem".

Sklepikarz po przetłumaczeniu listu napisanego po niemiecku, zachwycony gestem dziecka, postanowił opublikować treść bileciku na Facebooku. "Myślałem, że po tym, co przeszliśmy w ostatnich latach, nic mnie już nie zaskoczy, ale muszę zmienić zdanie. Oniemiałem, ale myślę, że ten list powinno przeczytać wielu młodziaków, którzy codziennie - dla zabawy lub zakładu - kradną mi chipsy, cukierki czy inne rzeczy. Napiszę do tego chłopaka kartkę i zaproszę go, by wrócił nas odwiedzić, bo chcę mu uścisnąć rękę" - napisał D. Chiaruzzi.