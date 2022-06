Rodziny świata wraz z innymi pielgrzymami odmówiły pod przewodnictwem papieża modlitwę „Anioł Pański” w niedzielne południe 26 czerwca, jednak główne uroczystości Światowego Spotkania Rodzin dobiegły końca już dzień wcześniej. „W sobotę uroczystą Mszą św. zakończyliśmy X Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie. To inicjatywa Ojca Świętego Jana Pawła II, która została podjęta przez następnych papieży i jest ciągle żywotna. Po latach pandemii spotkaliśmy się, żeby mówić o rodzinie. Temat spotkania brzmiał +Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości+” – przypomniał bp Piotr Turzyński.

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej docenił brzmienie i przesłanie hymnu spotkania w Rzymie i zachęcił do jego śpiewania także po zakończeniu wydarzenia.

Biskup zwrócił uwagę na bogaty program spotkania, szczególnie wypełniony świadectwami ludzi i rodzin z różnych kontynentów.

Bp Turzyński podkreślił, że wydarzenie w Rzymie pomogło uświadomić sobie na nowo, jak wiele rodzin na świecie żyje wedle Ewangelii.

„W świecie jest ogromna liczba rodzin, które żyją według Ewangelii, które idą za Chrystusem. To jest przesłanie pełne nadziei. Zresztą to wybrzmiało w wielu świadectwach, że trzeba, aby rodzina, która doświadczyła tego piękna bycia przy Panu Bogu i łaski tego, że wiara odbudowuje relacje i pomaga przezwyciężyć kryzysy, budowała również rodziny wokół siebie. Ważne, żeby te rodziny się spotykały” – powiedział delegat KEP. „Były tu takie momenty, kiedy mówiono nam o różnych grupach, np. Domowym Kościele, gdzie małżonkowie dzielą się swoim doświadczeniem. To jest też takie przesłanie z tych spotkań, żeby rodzina nie została sama, ale szukała innych” – dodał hierarcha.