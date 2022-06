Mielec. Nawet 60 lat można ze sobą przeżyć

Bp Andrzej Jeż przewodniczył 27 czerwca Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu. Eucharystia została odprawiona ku czci patronki miasta.

W homilii podkreślił, że ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest ikoną pasyjną. – Choć przedstawia Matkę Bożą z dzieciątkiem Jezus, to jednak towarzyszą im atrybuty męki Pańskiej. Obraz Maryi zżył się z naszą pobożnością i trudną historią. Charakterystycznym motywem ikony jest bosa stópka Jezusa i opadający z niej sandał, jakby Syn Maryi przybiegł do Matki szukając w Jej ramionach bezpiecznego schronienia. Uciekamy się do Matki Bożej jak mały Jezus, otrzymując dar duchowego bezpieczeństwa, czułości i bliskości – wyjaśniał znaczenie obrazu maryjnego bp Jeż.

Przypomniał, że uznanie Matki Bożej Nieustającej Pomocy za patronkę miasta zobowiązuje mielczan do podążania za Jej wskazaniem. – Ikona Maryi należy do typu Hodegetria, czyli Wskazująca Drogę. Maryja wskazuje na Jezusa, uczy zawierzenia i posłuszeństwa Jego woli. Czyńcie wszystko, co Syn mój wam powie – mówi Matka Boża do każdego i każdej z was. Swego czasu powstała w Mielcu inicjatywa postawienia pomnika, na szczycie, którego miałaby stać statua Maryi, patronki waszego miasta. Pomysł ten ma sens tylko wówczas, kiedy swoim życiem naśladujecie Maryję – mówił bp Andrzej.

Przed Eucharystią bp Jeż pobłogosławił odnowioną zakrystię, a także nowe drzwi do świątyni oraz napis dedykacyjny na frontonie kościoła. Zaś po Mszy św. specjalnym listem gratulacyjnym uhonorował 25 par, obchodzących w tym roku jubileusze i rocznice małżeńskie.

Teresa i Jan Lenartowie zawarli sakramentalny związek małżeński 60 lat temu. – Staramy się tak żyć, by nasze życie podobało się Panu Bogu. Teraz, kiedy jest więcej czasu i są jeszcze siły, jesteśmy codziennie na Mszy św. w naszym kościele. Przyjechaliśmy do Mielca ponad 60 lat temu i tutaj się osiedliliśmy znajdując pracę w zakładach WSK Mielec. Najpierw wynajmowaliśmy małe mieszkanko, a później powoli dorabialiśmy się tworząc rodzinę, w której na świat przyszło dwoje dzieci. Mamy już czworo wnuków, prawnuczkę i prawnuka. Cieszymy się, że Pan Bóg daje nam tyle zdrowia, że jeszcze możemy uprawiać małą działkę. Mamy tam pomidory, ogórki, selery, cebulkę. Mamy ruch i swoje jarzyny – mówią małżonkowie.

O śpiew podczas Mszy św. zadbał chór z II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu pod batutą Agnieszki Straż. Okolicznościową dekorację prezbiterium zaprojektowała i przygotowała architekt Małgorzata Maksoń.

Tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy trwały trzy dni. W sobotni wieczór 25 czerwca, w ogrodzie przy plebanii, Apostolska Grupa Młodzieżowa przedstawiła misterium o ikonie Matki Bożej. W niedzielę 26 czerwca w tym samym miejscu zespół iGramy z Pokusą zagrał koncert uwielbienia. Był on połączony z adoracją Najświętszego Sakramentu. Rozważanie słowa Bożego poprowadził ks. Tomasz Rąpała, rekolekcjonista w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Gródku nad Dunajcem.