Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz oświadczył, że ukraińska dyplomacja robi wszystko, co w jej mocy, aby nie doszło do spotkania papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem. O tym, że mogłoby się ono odbyć podczas papieskiej wizyty w Kazachstanie we wrześniu mówił kilkakrotnie sam papież.