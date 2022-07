Potężna lawina z obrywu lodowca uderzyła w turystę  

Do mrożącego krew w żyłach zdarzenia doszło podczas trekkingu w Kirgistanie. Turysta zauważył oderwanie się części lodowca, które spowodowało potężną lawinę w dużej odległości od miejsca, w którym się znajdował. Wyjął aparat i zaczął nagrywać niezwykle widowiskowe zjawisko. Nie spodziewał się jednak, że lawina jest na tyle duża i ma na tyle wielką siłę, że z ogromnym impetem doleci do miejsca, w którym się znajdował:

Check out this incredible avalanche footage from the Tian Shan mountains in Kyrgyzstan. Luckily, everyone survived. Account: https://t.co/amo4Bh6z8I pic.twitter.com/WQumCfelgz