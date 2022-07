Bezpieczeństwo przesmyku suwalskiego będzie zależało od naszych działań, jeżeli przyjmiemy wszystkie konieczne decyzje, to będzie to zarówno piękne, jak i bezpieczne miejsce - mówił w Sejnach (Podlaskie) prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

Podczas wizyty w Sejnach, prezydent Nauseda spotkał się z przedstawicielami mniejszości litewskiej.

Pytany przez dziennikarzy o przesmyk suwalski, nazywany przez media obecnie najniebezpieczniejszym miejscem na ziemi, prezydent Litwy powiedział, że tak naprawdę jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie.

„To nie jest najniebezpieczniejsze miejsce na ziemi, ale najpiękniejsze. Niebezpieczeństwo tego obszaru, jego stopień będzie zależało od naszych działań. Jeżeli przyjmiemy wszystkie decyzje, które są konieczne dla tego terenu, żeby zagwarantować dla niego bezpieczeństwo razem z naszymi partnerami z NATO, to będzie zarówno piękne, jak i bezpieczne miejsce” – powiedział prezydent Litwy.

Gitanas Nauseda na początku swojej wizyty złożył kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej w Sejnach a także stojącym kilkanaście metrów obok pomnikiem ks. Antanasa Baranauskasa. Potem udał się na spotkanie z przedstawicielami mniejszości litewskiej, którego tematem była oświata litewska w Polsce oraz kultywowanie litewskości.

„Przede wszystkim lepiej chciałbym poznać społeczną litewską, która żyje tutaj na tej pięknej ziemi, jak również zapoznać się życiem ludzi, którzy tutaj mieszkają, z problemami, które ich codziennie spotykają i jak państwo rozumiecie związane to jest z sytuacją geopolityczną, w której się obecnie znajdujemy, chodzi o problemy polityczne, ekonomiczne i socjalne” – powiedział Nauseda.

„Muszę przyznać, że jest mi nadzwyczaj miło zauważyć, że relacje polsko-litewskie w ostatnim okresie znacząco się poprawiły. Cieszę się także z bardzo dobrych relacji z prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem Dudą. Niedługo znowu się z nim spotkam, żeby omówić bieżące sprawy i problemy. Niedawno odwiedziłem razem z nim przesmyk suwalski, gdzie sprawdzałem nasze przygotowanie, również wojskowe, jak obronić nasz obszar. Bardzo się cieszę, że relacje polsko-litewskie przypominają dzisiejsze niebo, które jest bez jakiejkolwiek chmurki” – powiedział prezydent Litwy.

Prezydent Nauseda przyjechał na pogranicze przy okazji organizacji Światowego Kongresu Młodzieży Litewskiej, który odbywa się w Puńsku, nazywanym stolicą Litwinów w Polsce. „Chciałbym życzyć tej młodzieży, żeby była aktywna, żeby zajmowała aktywną postawę obywatelską, szczególnie teraz kiedy jest tak ważne zająć właściwą stronę i wybrać właściwych przyjaciół, wobec których jesteśmy wierni i będziemy się nawzajem wspierać” – podkreślił prezydent Litwy.

W kongresie, który rozpoczął się w czwartek uczestniczy ok. 40 młodych Litwinów z całego świata. Kongres jest organizowany co cztery lata w innej części świata. Ma już on ponad 50-letnią tradycję.

„Nie bez przyczyny tegoroczny Międzynarodowy Kongres Młodzieży Litewskiej odbywa się właśnie na tym obszarze, z którym związanych jest wiele wspomnień, gdzie żyją Litwini, którzy z jednej strony są lojalnymi obywatelami Rzeczpospolitej, ale z drugiej strony nie zapominają o kultywowaniu swoich korzeni. Mam nadzieję na szczery, otwarty dialog z każdym uczestnikiem tego wydarzenia” – powiedział prezydent Nauseda.