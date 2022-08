W pierwszym miesiącu wakacji funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili na lotniskach już 63 interwencje w związku z pozostawionymi bez nadzoru bagażami. To dwa razy więcej niż w analogicznym okresie rok temu - podkreśliła rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

Straż Graniczna podsumowała pierwszy miesiąc wakacji na polskich lotniskach. "W lipcu funkcjonariusze SG przeprowadzili na lotniskach już 63 interwencje w związku z pozostawionymi bagażami bez nadzoru. Dwa razy więcej niż rok temu, w lipcu 2021, kiedy funkcjonariusze interweniowali 36 razy" - podała por. Michalska. Dodała przy tym, że od początku tego roku takich zdarzeń było 321.

"W lipcu funkcjonariusze SG musieli interweniować 19 razy na pokładach statków powietrznych na prośbę kapitanów statków. Od początku roku takich interwencji było 143" - przekazała.

Zauważyła, że sporo osób boi się latać samolotem i "często dla dodania sobie odwagi podróżni piją alkohol, a w rezultacie +odlatują+ i tracą kontakt z rzeczywistością". "Osoby do tego stopnia odzyskują pewność siebie, że lekceważą polecenia załogi samolotu. Na prośbę kapitana statku, funkcjonariusze SG zabierają z pokładu takiego delikwenta i po wytrzeźwieniu i otrzymaniu mandatu wraca on do domu" - powiedziała rzeczniczka SG.

Poinformowała, że w związku z interwencjami na pokładach samolotów wystawiono mandaty na kwotę ponad 20 tys. zł. "To kwota ponad dwukrotnie większa niż rok temu" - zaznaczyła.

Rzeczniczka Straży Granicznej zwróciła też uwagę, że pomimo apeli wciąż zdarzają się osoby, które do kontroli granicznej zgłaszają się z nieważnymi dokumentami podróży albo w ogóle bez dokumentów. "W lipcu tego roku aż 120 podróżnych miało nieważny paszport (rok temu 89), aż 66 osób w ogóle nie miało dokumentu podróży. Łącznie w lipcu podróż poza granice Polski przerwano aż 210 osobom (rok temu 149). Od początku roku takich osób było 794 i jest to o ponad 35 proc. więcej niż rok temu w analogicznym okresie (587)" - poinformowała.

Według por. Michalskiej większa liczba zdarzeń ma związek z większą liczbą podróżnych przekraczających granice. "Ruch graniczny, zwłaszcza ten lotniczy odbudowuje się w tym roku po zniesieniu obostrzeń pandemicznych. W pierwszej połowie roku ruch lotniczy wzrósł o prawie 300 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym – z 1,7 mln podróżnych w 2021 do 6,5 mln w tym roku. Średnio na dobę w przejściach lotniczych funkcjonariusze SG odprawiają 36 tys. osób na dobę, rok temu zaledwie 9,5 tys." - podała.

"Warto dokładnie przygotować się do podróży wakacyjnych, przede wszystkim sprawdzić dokumenty, pamiętać o odpowiednim zachowaniu na lotniskach. Cały przypominamy, że jeżeli chodzi o poczucie humoru funkcjonariuszy SG to są pewne granice – i żarty o bombach nas nie śmieszą. A czasami przerwana podróż jednej osoby, oznacza przymusowe odwołanie wakacji dla całej rodziny" - dodała rzeczniczka SG.