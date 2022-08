Organizowany przez "Gościa Niedzielnego" od 2019 r. Górski Bieg Frassatiego to nie tylko fantastyczne wydarzenie integracyjne wokół postaci patrona biegu, ale też - od pierwszej edycji - zawody o bardzo wysokim poziomie sportowym. W tym roku jednak na starcie stanęła wyjątkowo mocna obsada, w tym liczni medaliście mistrzostw Polski w biegach górskich czy skyrunningu czy dotychczasowi rekordziści trasy.

Taka obsada, pomimo umiarkowanie korzystnych warunków (było dość ciepło, ok 25 st C), dawała podstawy, by spodziewać się poprawy dotychczasowych rekordów trasy, zarówno męskiego (Marcin Kubica, 1:40:21 z 2019 r.) jak i kobiecego (Urszula Paprocka, 1:59:05 z 2021). Tak też się stało, jednak kosmiczny poziom sportowy, jaki zaprezentowali w tym roku uczestnicy przerósł najśmielsze oczekiwania. W rywalizacji kobiet rekord wyraźnie poprawiła Paulina Tracz (1:57:33), zaś wśród panów aż 4 pierwszych biegaczy pokonało trasę szybciej niż dotychczasowy rekord, łamiąc barierę 1:40, a zwycięzca - Dominik Tabor zameldował się na mecie po zaledwie 1:34:09. Kolejne miejsca zajęli: drugie ex aequo Marcin Kubica i Michał Dudczak, czwarte Tomasz Skupień i piąte Mariusz Miśkiewicz.

Porównywanie wyników biegów górskich, gdzie trasy różnią się nie tylko dystansem, ale i przewyższeniami i trudnością techniczną trasy jest trudne. W tym celu Międzynarodowe Stowarzyszenie Biegów Terenowych (ITRA) opracowała specjalny algorytm uwzględniający te zmienne. Dzięki temu wyniki osiągane na różnych trasach mogą być porównywane między sobą pod kątem poziomu sportowego. W tej klasyfikacji Górski Bieg Frassatiego wypadł fenomenalnie. Choć na kilku biegach w Polsce w tym roku wycena czasu zwycięzcy była wyższa, to Frassati był jedynym jak dotąd biegiem górskim rozegranym w naszym kraju, gdzie aż czterech zawodników osiągnęło wynik wyceniony powyżej 800 pkt (poziom elity międzynarodowej), a średnia dla pierwszej dziesiątki to aż 784 pkt.

Jako organizatorów bardzo cieszy nas również aspekt sportowy i serdecznie, jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji. V jubileuszowa edycja biegu odbędzie się 17 czerwca 2023 r., a zapisy otworzymy już w styczniu.