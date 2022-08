Hosanna Festival - zapowiedź  

Nadszedł moment na ogłoszenie Gwiazd Wieczoru - w sobotę na festiwalowej scenie pojawi się Exodus 15- zespół częścią Fundacji Proem - chrześcijańskiej misji, działającej w Polsce od ponad 25 lat, której celem jest dotarcie z ewangelią do każdego człowieka. To grupa przyjaciół, którą połączyła miłość do muzyki oraz chęć służenia Bogu i ludziom. Grają inspirującą ludzi muzykę uwielbienia dla Boga oraz tworzą nowoczesną muzykę dla dzieci i rodzin.

Niedzielny wieczór będzie równie ciekawy - zaśpiewa dla nas Arka Noego! Po dwóch latach powrócą na festiwalową scenę, by ponownie rozgrzać nasze serca! To dziecięcy zespół muzyczny wykonujący piosenki o tematyce religijnej. Nieoficjalnie powstał już w roku 1999, gdy z okazji pielgrzymki papieża Jana Pawła II telewizyjna redakcja katolicka szukała odpowiedniej piosenki i wykonawców mających uświetnić wizytę. Powstały wtedy utwór Tato (Nie boję się, gdy ciemno jest) stał się wielkim przebojem, a twórcy programu „Ziarno” zasugerowali nagranie kolejnych.

Zgłoszenia trwają tylko do najbliższej niedzieli, tj. 28 sierpnia, dlatego to już ostatni moment na przesłanie nagrań. Jedno jest pewne- będzie się działo!

Wszelkie bieżące informacje są podawane w mediach społecznościowych festiwalu:

Strona internetowa:

https://hosannafestival.pl/

Facebook:

https://www.facebook.com/hosannafestival

Instagram:

https://www.instagram.com/hosanna.festival/