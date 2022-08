UE potępia przemoc wobec wyznawców religii  

"Należy położyć kres nawoływaniu do przemocy lub nienawiści, przymusowemu nawracaniu, zniesławianiu i podżeganiu do nienawiści wobec członków mniejszości religijnych i światopoglądowych".

Unia Europejska (UE) staje po stronie prześladowanych z powodu religii i przekonań na całym świecie. „Należy położyć kres nawoływaniu do przemocy lub nienawiści, przymusowemu nawracaniu, zniesławianiu i podżeganiu do nienawiści wobec członków mniejszości religijnych i światopoglądowych”, powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Tymi słowami skomentował obchodzony w miniony poniedziałek Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Przekonania.

Borrell jednoznacznie potępił nadużywanie ustaw o bluźnierstwie i wezwał do uchylenia norm prawnych uznających za przestępstwa konwersje, czy porzucenie wiary. Krytyka przekonań lub same przekonania, przywódcy religijni lub praktyki nie powinny być zakazane lub ścigane. „Istnieje korelacja między wolnością religii a wolnością słowa; oba prawa wzajemnie się wzmacniają” - powiedział szef unijnej dyplomacji.

"Każdy powinien mieć prawo, bez dyskryminacji i przymusu, do swobodnego decydowania o przyjęciu lub nieprzyjęciu religii lub przekonań, do ich wyboru lub zmiany, do ich praktykowania lub wyznawania" - powiedział Borrell. Podkreślił, że religia nie powinna być wykorzystywana jako uzasadnienie dla łamania praw człowieka lub podsycania przemocy. „Należy chronić miejsca kultu religijnego przed przemocą i powstrzymać się od ich bezprawnego wykorzystania do celów militarnych" – zaznaczył Borell.

Szef unijnej dyplomacji zachęcił ponadto do "dialogu między religiami, wyznaniami i kulturami jako siły napędowej wzajemnego zrozumienia, poszanowania różnorodności, pokojowego współistnienia i rozwoju sprzyjającego pokojowi społecznemu".

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Przekonania został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2019 roku.

Unia Europejska wprowadziła w 2016 r. stanowisko specjalnego wysłannika ds. wolności religijnej poza UE jednak od roku stanowisko to nie jest obsadzone. Na początku lipca pojawiły się doniesienia, że zostanie nim włoski chrześcijański demokrata Mario Mauro, były europarlamentarzysta i przewodniczący niewielkiej partii „Popolari per l'Italia” (Ludowcy dla Włoch). Jak na razie informacja ta nie została oficjalnie potwierdzona.