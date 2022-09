Rekruci poszukiwani! – Gwardia Szwajcarska się rozrasta  

Gwardia Szwajcarska wkrótce będzie liczyć 135 osób. Jest to wzrost o prawie 23 proc. w porównaniu do obecnej liczby 110 członków. Decyzję o rozbudowie podjęto jeszcze w 2015 r. Proces ten jednakże nie jest łatwy, ze względu na trudności w znalezieniu chętnych do pełnienia służby. Jest to powód, dla którego otwarto nowe biura w Szwajcarii.

Do Gwardii Szwajcarskiej mogą wstąpić mężczyźni, obywatele Szwajcarii, w wieku od 19 do 31 lat, którzy są praktykującymi katolikami. Muszą mieć powyżej 1,74 metra wzrostu i cieszyć się dobrym zdrowiem oraz nieposzlakowaną reputacją, a także ukończyć podstawowe szkolenie w armii szwajcarskiej.

Do procesu rozbudowy należy również modernizacja koszar gwardii. Gwardziści mieszkają bowiem w zabytkowym budynku, niespełniającym współczesnych wymogów. Ulokowani są w 10-osobych salach z wspólnymi łazienkami, a ponadto w budynku panuje nadmierna wilgotność. Przygotowania do przebudowy są na zawansowanym etapie. Zebrano już większość środków i podpisano umowę w sprawie modernizacji budynku. Prace rozpoczną się jednakże dopiero po zamknięciu jubileuszu w 2025 roku. Podczas tego wydarzenia spodziewane są tłumy pielgrzymów, w związku z czym będzie potrzebna szczególna obecność gwardii.

Gwardia Szwajcarska jest formacją unikatową w skali świata. Została powołana w 1506 r. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona papieża.