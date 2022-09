Irańskie wojsko: nasze drony mogą zaatakować Tel Awiw i Hajfę  

Nowe zaawansowane drony dalekiego zasięgu są ulepszoną wersją konstrukcji Arash-1 - przekazał Hejdari, cytowany przez prorządową agencję Mehr.

"Najwyżsi irańscy przywódcy muszą być świadomi, że zastosowanie siły przeciwko Izraelowi czy jego obywatelom, bezpośrednio przez Iran lub przez jego popleczników, spotka się z bolesną reakcją wymierzoną w odpowiedzialne za to osoby, do której dojdzie na irańskiej ziemi" - powiedział Barnea podczas przemówienia na Uniwersytecie Reichmana pod Tel Awiwem. Było to jego pierwsze publiczne wystąpienie od czasu objęcia kierownictwa izraelskim wywiadem w czerwcu 2021 roku.