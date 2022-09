Prezydent Francji Emmanuel Macron rozpoczął we wtorek narodowe konsultacje na temat eutanazji. Krajowy Konsultacyjny Komitet Etyki (CCNE) stwierdził, że jeśli we Francji miałaby powstać ustawa o końcu życia, to istnieją możliwości "na aktywną pomoc w umieraniu, ale pod pewnymi surowymi warunkami".