Polska współorganizatorem mistrzostw Europy  

Reprezentacja biało-czerwonych ma w związku z tym zagwarantowany udział w turnieju finałowym za dwa lata.

"Nie ukrywam, że liczyliśmy na taką decyzję FIBA Europe. Pracowaliśmy na to od kilku miesięcy razem z Polskim Związkiem Koszykówki, panem prezesem Radosławem Piesiewiczem, żeby tę decyzję można było ogłosić właśnie dzisiaj. Mieliśmy przyjemność zakomunikować, że jedna z grup Eurobasketu 2025 będzie rozgrywana w polskich miastach, w polskich halach i Polacy będą grali przed własną publicznością.

- Świetnie się złożyło, że zbiegło się to z doskonałym występem polskich koszykarzy, którzy po raz pierwszy od 51 lat weszli do półfinału, a jutro będą grać o brązowy medal. Myślę, że to jest świetna okazja, aby koszykówkę przez najbliższe trzy lata bardzo mocno rozwinąć. Po pierwsze - ten sukces, po drugie - Polak w NBA, po trzecie - duża impreza na polskiej ziemi" - powiedział PAP minister sportu Kamil Bortniczuk.