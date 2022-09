Od 24 lutego do 20 września 2022 r. co najmniej 270 obiektów sakralnych w co najmniej 14 regionach Ukrainy zostało całkowicie zniszczonych lub ucierpiało w różnym stopniu w wyniku zbrojnego ataku Rosji: kościoły, meczety, synagogi, sale spotkań, budynki oświatowe i administracyjne wspólnot wyznaniowych Ukrainy. Poinformowała o tym Państwowa Służba Ukrainy ds. Etnopolityki i Wolności Sumienia (DESS).

W komunikacie podano, że DESS otrzymała szczegółowe informacje o zniszczonych i uszkodzonych budynkach z Centrum Religijnego Świadków Jehowy w Ukrainie i zwraca się do wspólnot religijnych o przesłanie informacji o budynkach zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku rosyjskiej agresji.

Spośród 270 budowli zniszczonych przez rosyjskie wojska jest: 5 muzułmańskich, 5 żydowskich, a pozostałe 260 chrześcijańskich. 30 należy do Kościołów i wspólnot protestanckich, 21 do Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU), cztery do Kościoła rzymskokatolickiego, trzy do Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) a 66 budynków należy do wspólnoty Świadków Jehowy.

52 proc. (136) z 270 zniszczonych obiektów chrześcijańskich, które uległy całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu w wyniku rosyjskiego ataku, należy do Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.

Najwięcej zniszczonych obiektów sakralnych znajduje się w obwodach donieckim (67), ługańskim (58), kijowskim (43) i charkowskim (35).

DESS wzywa również do rejestrowania informacji w ramach Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy i dokumentowanie zbrodni wojennych przeciwko ludzkości oraz obiektów dziedzictwa kulturowego popełnionych przez armię rosyjską na adres mailowy: https://culturecrimes.mkip.gov.ua.

