Prezydent Andrzej Duda i minister zdrowia Adam Niedzielski wzięli udział w briefingu w związku z ogłoszeniem wyników naboru konkursu na pediatryczną infrastrukturę strategiczną w ramach Funduszu Medycznego.

Prezydent Duda zwrócił uwagę, że od kilku lat realizowane są zadania w ramach Funduszu Medycznego. Zaznaczył, że Fundusz potrzebował pewnego czasu, by wejść "w tryby tej działalności". "Mówiliśmy, że będą to ogromne, dodatkowe, dedykowane pieniądze przeznaczone na rozwój służby zdrowia, a także na leczenie specjalistyczne dzieci" - mówił.

Jak dodał, w całym Funduszu Medycznym jest wydzielonych kilka subfunduszy, które służą realizacji różnych celów. "Jednym z tych subfunduszy jest subfundusz inwestycji strategicznych. W ramach tego funduszu doszło do rozstrzygnięcia pierwszego, wielkiego, wręcz jak na standardy finansowania w Polsce ochrony zdrowia powiedziałbym, że wręcz gigantycznego konkursu dedykowanego dla polskiej pediatrii; na rozwój opieki pediatrycznej, ukierunkowany przede wszystkim na to, by przyspieszyć diagnostykę" - powiedział prezydent.