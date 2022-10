Webinar "JESTEŚ. Miejsce dziecka utraconego w rodzinie" (zaproszenie)  

Pierwsze powakacyjne spotkanie odbędzie się 12 października 2022 r. o godz. 19.00.Gościem webinaru pt. "JESTEŚ. Miejsce dziecka utraconego w rodzinie" będzie Magdalena Poprawa, pedagog, doradca rodzinny, terapeuta par i małżeństw, psychoterapeuta i seksuolog.

Okazją do tego spotkania jest Dzień Dziecka Utraconego, przypadający 15 października. Dzień niezwykle ważny, ale i często bardzo trudny dla par dotkniętych poronieniem lub okołoporodową stratą dziecka. To dzień pamięci o zmarłych dzieciach, ale przede wszystkim dzień uwagi i troski ofiarowanej ich rodzicom. To czas i przestrzeń dla nich, by mogli wyrazić i przeżyć z innymi swoją stratę.

Z myślą o rodzinach dotkniętych śmiercią dziecka Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wydało we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin KEP "Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie". Informator ten służy wsparciem kapłanom, duszpasterzom, jak i samym rodzinom w duchowym i liturgicznym przeżyciu doświadczenia, jakim jest dla rodziców, rodziny i jej wspólnoty śmierć dziecka przed jego narodzeniem.

Statystyki wskazują, że ok. 10% ciąż kończy się poronieniem, najczęściej w ich pierwszym trymestrze. Wielu rodziców nie ma sposobności, by pożegnać się z utraconym dzieckiem ani dokonać godnego jego pochówku. Najczęściej wynika to z nieznajomości prawa, jak i towarzyszących poronieniu dramatycznych okoliczności. Śmierć dziecka, które jeszcze się nie urodziło, nie ucieleśniło dla świata, niezwykle trudno jest opowiedzieć i przeżyć. Rodzice cierpiący po stracie dziecka nie zawsze znajdują w swoim otoczeniu zrozumienie i uznanie dla ich bólu. Notuje się, że blisko 30 % kobiet popada w depresję z powodu poronienia, a ponad połowa par przeżywa poważny kryzys w relacji.

- W rozmowie z psychoterapeutką Magdaleną Poprawą zastanowimy się nad przyczyną, dla której utrata dziecka przed jego narodzeniem jest otoczona takim tabu w społeczeństwie, dlaczego tak trudno jest nam o tym rozmawiać i okazywać rodzicom wsparcie - mówi Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, która poprowadzi spotkanie. - Aby nieco przybliżyć i oswoić ten trudny temat, spróbujemy wyjaśnić, jakie są etapy żałoby po poronieniu i jak pomóc sobie i innym w jej przeżyciu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wokół padają często bolesne słowa nieporadnego pocieszenia:"to przecież jeszcze nie było dziecko", "urodzisz kolejne"

Prowadzące porozmawiają więc o umiejscowieniu straty w relacjach wewnątrzrodzinnych, tj. w doświadczeniu starszego rodzeństwa i dzieci poczętych już po stracie, a także o sposobach upamiętnienia zmarłego dziecka z udziałem jego rodzeństwa. Ważną kwestią są też różnice w przeżywaniu żałoby po poronieniu w związku - jak przechodzą przez nią mężczyźni, a jak kobiety i w jaki sposób mogą oni wspierać się nawzajem, by doświadczone cierpienie stało się czymś, co zbliża, a nie rani i oddala od siebie.

- W rozmowie nie zabraknie również cennych wskazówek dla osób, które mają w swoim otoczeniu rodziców po poronieniu. Podpowiemy, jak wspierać, co mówić i jak słuchać tych, którzy właśnie przeżywają śmierć dziecka. Bardzo bym chciała choć trochę przyczynić się tym webinarem do tego, że rodzice po stracie dziecka poczują się mniej osamotnieni i bardziej przyjęci ze swoim cierpieniem - podkreśla Magdalena Guziak-Nowak.

Rozmowa z Magdaleną Poprawą, psychoterapeutą, doradcą rodzinnym, terapeutą par i małżeństw, odbędzie się 12 października 2022 r. o godz. 19.00 i potrwa około godziny. Po niej gość spotkania odpowie na pytania uczestników. Udział w webinarze jest bezpłatny.

Zapisy przyjmowane są na stronie pro-life.pl/webinary

Jeszcze przed spotkaniem można zadać gościowi pytanie, używając zamieszczonego na stronie formularza, do czego zachęcamy.

Webinar będzie transmitowany na kanale YouTube Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka oraz na fanpage'u stowarzyszenia na Facebooku. Wszystkie chętne osoby otrzymają bezpłatnie zaświadczenia uczestnictwa (przydatne m.in. do awansu zawodowego dla nauczycieli). Chęć otrzymania zaświadczenia będzie można zgłosić podczas spotkania.

Webinary EDULIFE są nową odsłoną znanego i lubianego cyklu pt. "Spotkania o życiu", w ramach którego organizator w każdą drugą środę miesiąca od października do czerwca włącznie zaprasza na bezpłatne webinary. W ich czasie uczestnicy mają okazję do poszukiwania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania o prawo do życia, rozwój dziecka w łonie matki, cele diagnostyki prenatalnej itp. Organizator zaprasza na spotkania wszystkich, którym leży na sercu ochrona życia każdego człowieka na każdym etapie jego rozwoju.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka powstało w 1999 r. Jego misją jest edukacja w zakresie pro-life oraz szeroko rozumiana ochrona życia człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Organizacja obejmuje pomocą materialną potrzebujące kobiety w ciąży, samotnych rodziców oraz rodziny podejmujące trud wychowania niepełnosprawnego dziecka. Prowadzi również Telefon Zaufania Pro-life dla kobiet w ciąży, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.