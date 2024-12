Pochowano 307 dzieci martwo urodzonych  

W homilii ks. dr Janusz Kościelniak, diecezjalny duszpasterz rodzin dzieci utraconych, przypomniał o chrześcijańskiej cnocie nadziei. – Czym ona jest, skoro mówimy o niej także w trakcie pogrzebu? Na pewno nie jest przekonaniem, że wszystko się dobrze skończy tutaj, na ziemi. Jest raczej pewnością, że coś ma głębszy sens – mówił kapłan.

– Kiedy dzisiaj jesteśmy na tej Eucharystii i wpatrujemy się w dwie trumny z ciałami dzieci, to możemy sobie zadać pytanie o to, jaki jest sens ich, tak krótkiego przecież, życia. Ale kiedy uświadomimy sobie, uwierzymy w to, że te dzieci wciąż żyją, żyją w Bogu, to odkryjemy sens – wyjaśniał kaznodzieja. – To nie jest jakiś miraż, ale prawda, na której opiera się nasza chrześcijańska wiara. My umieramy, by kiedyś tak naprawdę żyć, a te dzieci już żyją w wieczności – dodał.

Ks. Kościelniak nawiązał także do przeżywanego w Kościele czasu Adwentu: – Kiedyś pewni rodzice przyznali mi w rozmowie, że dla nich to jest szczególnie trudny czas, zwłaszcza od momentu, kiedy w świątyni pojawia się pusty żłóbek. On często przypomina o stracie ukochanego dziecka. Ale później ci sami rodzice mówili, że świadomość, że do tego żłóbka przychodzi Bóg i On wypełnia tę pustkę, daje im nadzieję – mówił kaznodzieja.

– Kiedy traci się dziecko, także w wyniku poronienia, ta żałoba jest tak trudna... Ale jeśli jesteśmy z Jezusem, to On nas przez ten czas przeprowadzi. Tak, jak mówimy w Psalmie 23: „…choćbym przechodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” – dodał ks. Kościelniak. – Niech towarzyszy nam nadzieja, że te dzieci żyją i żyć będą, i że wyjdą nam na spotkanie. Pamiętajmy, że w niebie, u Boga, który na nas czeka, jest też to ukochane, utracone dziecko – zwrócił się do obecnych.

Kapłan zakończył homilię słowami modlitwy: – Boże, Ty podczas ziemskiej wędrówki ratujesz nas od rozpaczy i napełniasz nadzieją, bo Syn Twój, Jezus Chrystus, jest zawsze z nami po wszystkie dni życia. On spieszy nam z pomocą w każdej potrzebie i staje przy nas jako cichy i pokornego Serca. Jezu miłosierny, umocnij naszą nadzieję.

Po mszy świętej żałobnicy odmówili wspólnie akt zawierzenia zmarłych dzieci Bożemu miłosierdziu.

Ciała dzieci, pochodzące z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, zostały przekazane przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

***

W każdy drugi piątek miesiąca o godz. 18.00 diecezjalny duszpasterz rodziców po stracie odprawia mszę świętą w intencji pogrążonych w żałobie rodziców i rodziny. Msze odbywają się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. W czasie Eucharystii rodziny składają na ołtarzu kartki z imionami zmarłych dzieci. Po mszy prowadzona jest adoracja, która kończy się indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Obowiązujące w Polsce prawo stanowi, że każdy człowiek, w tym także dziecko zmarłe przed narodzinami, ma prawo do godnego pochówku. Jeśli rodzina (z jakichkolwiek przyczyn) nie zdecyduje się na odebranie ciała ze szpitala, obowiązek pochówku dziecka spoczywa na gminie (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi).

Informacje o kolejnych zbiorowych pogrzebach dzieci utraconych można uzyskać dzwoniąc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także śledząc strony internetowe archidiecezji oraz Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Krakowie.