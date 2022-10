„Ważne jest to, że ludzie przychodzą i mówią: piosenki brzmią tu inaczej, bo jest Duch; ci co śpiewają wiedzą, co śpiewają, wiedzą Komu śpiewają” – powiedział Family News Service ks. Andrzej Cypryś, jeden z organizatorów koncertu „Jednego Serca, jednego Ducha”. 23 października w Rzeszowie odbyła się kolejna promocja płyt koncertowych.