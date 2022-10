UNESCO: Watykan zabiega o docenienie roli kobiet  

Spotkanie odbywa się pod hasłem: „Pełne oblicze człowieczeństwa: kobiety na stanowiskach kierowniczych dla sprawiedliwego społeczeństwa”. W pierwszym dniu obrad podano dane, które wyraźnie świadczą o tym, że w wielu krajach świata przywódcza rola kobiet pozostaje jedynie postulatem. Fakty są bowiem takie, że dziś kobiety pełnią jedynie 5 proc. funkcji kierowniczych, a 115 mln dziewcząt w ogóle nie chodzi do szkoły.

Stolicę Apostolską reprezentują na tej konferencji watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin oraz stały obserwator Watykanu przy UNESCO prałat Eric Soviguidi. Rozmawiając z Radiem Watykańskim podkreśla on, że niedocenianie potencjału kobiet przynosi szkody całej ludzkości.

Soviguidi: kobiety mają właściwy im geniusz

„Jak mówił św. Jan Paweł II, kobiety mają właściwy im geniusz. Trzeba to uznać i zwracać na to uwagę dla dobra całej ludzkości. Promować rolę kobiety, uznać jej wkład to dziś ważne zadanie, ponieważ kobiety to połowa ludzkości. Niedocenienie tych zasobów jest po prostu marnotrawstwem. Przeżywamy trudne chwile, takie jak pandemia, wojna, kryzys energetyczny. W obliczu takiej sytuacji trzeba sięgnąć do wszystkich zasobów, którymi dysponujemy. Podejście kobiece jest niezastąpione. Kobiety mają bowiem własną wrażliwość i inny sposób postrzegania świata, który jest nie tylko strategiczny, ekonomiczny, skoncentrowany na wydajności. Kobiety patrzą przez pryzmat swego macierzyństwa, mają wielką zdolność do empatii. Kościół coraz bardziej docenia rolę kobiety, przynajmniej od czasu Soboru Watykańskiego II, i to nie tylko w codziennym życiu parafii, ale na ważnych stanowiskach decyzyjnych. W wielu krajach dokonał się znaczący postęp. Kiedy byłem studentem, niewiele kobiet miało dostęp do studiów uniwersyteckich. Teraz są większością. Trzeba też wspierać organizacje kobiece, aby bez kompleksów mogły śmiało zabierać głos. Promocja kobiet nie dokonuje się ze szkodą dla mężczyzn. Wręcz przeciwnie. Prowadzi do wzmocnienia całej ludzkości.“