Stolica Apostolska przeciwko karze śmierci i w obronie praw człowieka  

Hierarcha przypominał słowa Papieża, że nowe kontrowersyjne koncepcje ogłaszane jako „prawa człowieka wywołują liczne podziały i nie wpisują się w cele organizacji”. Zwrócił także uwagę, że tego rodzaju dążenia są przejawem „kolonizacji ideologicznej”. Ten proces jest szczególnie szkodliwy, ponieważ umożliwia osobom nie liczącym się ludzką godnością, łatwo zdyskredytować ideę praw człowieka, wskazując na te nowe, kontrowersyjne koncepcje. Z tych powodów abp Caccia wezwał, by „skupić wysiłki [społeczności międzynarodowej] na zachowaniu dobrze ugruntowanych praw człowieka i podstawowych wolności”.

W odniesieniu do kwestii kary śmierci hierarcha zapewnił, że „Stolica Apostolska wytrwale oręduje za jej zniesieniem”. Jej stanowisko „wypływa z afirmacji nienaruszalnej godności osoby ludzkiej i powinności ze strony władzy do obrony dobra wspólnego”. Przedstawiciel Watykanu podkreślił, że „istnieją wystarczające środki dla ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa osób bez uciekania się do stosowania kary śmierci”. Ta praktyka jest niebezpieczna, gdyż, jak powiedział Papież Franciszek, zawsze istnieje „możliwość pomyłki sądowej i wykorzystania takiej kary przez reżimy totalitarne, używające jej jako środka do tłumienia oporu politycznego lub prześladowania mniejszości religijnych i etnicznych, do prześladowania wszystkich osób, które w ich ustawodawstwie są określane mianem «przestępców»". Abp Caccia na zakończenie podkreślił, że „przyjęcie moratorium na stosowanie kary śmierci jako konkretnego kroku w kierunku jej powszechnego zniesienia, pozwoli nam skupić się na zwiększeniu wysiłków na rzecz ochrony życia każdego człowieka”.

