Na briefingu rzecznik rządu oświadczył, że wydany zostanie krótki komunikat, aby miał on wyraźny i ścisły, klarowny charakter, żeby nie dochodziło do przeinaczeń informacji.

"Dzisiaj doszło na terenie powiatu hrubieszowskiego do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch obywateli Polski" - poinformował. "Na miejscu w tej chwili przebywają nasze służby, które wyjaśniają sytuację, która miała miejsce" - dodał. "W związku z zaistniałą sytuacją wdrożono procedury, które są przewidziane w takiej sytuacji, w tym m.in. przed chwilą zdecydowano o tym, aby podwyższyć gotowość niektórych jednostek bojowych, wojskowych na terenie Polski oraz zwiększyć gotowość bojową jednostek służb mundurowych na terenie naszego kraju" - powiedział rzecznik rządu.

"Zdecydowaliśmy, aby podjąć się weryfikacji, czy zachodzą przesłanki do tego, by uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego. Jednocześnie przed chwilą również zdecydowaliśmy o tym, aby podjąć się weryfikacji, czy zachodzą przesłanki do tego, aby uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego" - powiedział Müller.

Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron."

"W związku z poważną sytuacją, jaką mamy do czynienia, pan prezydent przed chwilą zakończył rozmowę z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego" - powiedział Siewiera. "Weryfikujemy przesłanki wykorzystania art. 4 Sojuszu, czyli konsultacji wszystkich wszystkich członków Sojuszu dotyczących właściwej odpowiedzi" - poinformował.

"Jesteśmy w bardzo intensywnym kontakcie z kluczowymi sojusznikami" - powiedział Siewiera. Dodał, że on jest w stałym kontakcie z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'iem Sullivanem. "Mieliśmy dzisiaj kilka rozmów na temat bieżącej sytuacji" - dodał.

"Natomiast każdy komunikat wymaga dużej ostrożności, stąd też ograniczamy się do tej informacji, którą państwu przekazuję" - zaznaczył.

- NATO monitoruje sytuację, a sojusznicy prowadza konsultacje - oświadczył we wtorek sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg po informacji, że na terytorium naszego kraju mogły spaść rosyjskie rakiety.

"Rozmawiałem z prezydentem Andrzejem Dudą o wybuchu w Polsce. Złożyłem kondolencje. NATO monitoruje sytuację, a sojusznicy prowadzą ścisłe konsultacje. Ważne jest, aby wszystkie fakty zostały ustalone" - napisał Stoltenberg na Twitterze.

