Bp Sobiło: Kościół pełni funkcję pogotowia ratunkowego  

Biskup pomocniczy charkowski-zaporoski podzielił się refleksją na temat ostatnich skutków zmasowanych bombardowań oraz rolą, jaką stara się pełnić Kościół wobec udręczonej ludności.



„Takie bombardowania wzniecają jeszcze coraz to większą nienawiść, bo ci, którzy ocaleli są już bardzo zmęczeni tymi ostrzałami niepozwalającymi w nocy spać. Bo śpisz sobie w domu i nie wiesz, czy rakieta albo pocisk uderzy w twój dom. Niektórzy nie są w stanie za każdym razem, kiedy włączy się alarm bombowy, uciekać do schronu czy do piwnicy, dlatego żyją w stresie i każde takie bombardowanie wyzwala jeszcze coraz to większą nienawiść, bo ludzie mówią: kiedy to się wreszcie skończy, kiedy będę mógł się wreszcie wyspać. Dlaczego oni nam nie dają spokoju, przecież my nie jesteśmy żołnierzami; dlaczego nas bombardują? Więc wzrasta niechęć i to ostatnie bombardowanie jeszcze raz pokazuje, że spokoju na razie nie będzie i że jak najszybciej trzeba pokonać wroga. Jeżeli go nie pokonamy, to takie uciemiężenie i takie życie w niepewności oraz strachu będzie dalej trwało i dlatego ta zima będzie u nas jeszcze taka niespokojna – zaznaczył bp Sobiło. – W tej sytuacji Kościół jest najbliżej człowieka, jak to sobie można wyobrazić, dlatego, że mamy świadomość, że jak zginiemy, to razem, jak się uratujemy, to też razem. W tej wojnie nikt w pojedynkę uratować się nie może. Dlatego też miłość do Kościoła jest wielka. Ludzie widzą, że niesie on Boga i wszelaką pomoc wszystkim, a więc oni także bardziej poczuli się dziećmi Kościoła”.

