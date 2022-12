Papież: Maryja prowadzi nas do zachwytu nad naszym pięknem  

Ojciec Święty zaznaczył, że również my, grzesznicy, otrzymaliśmy początkowy dar, który wypełnił nasze życie, dobro wspanialsze niż wszystko, pierwotną łaskę, z której często nie zdajemy sobie sprawy. Wiąże się ona z naszym chrztem, o którym należy pamiętać, a wręcz go świętować. W chrzcie również na nas zstąpił Duch Święty, Bóg wszedł na zawsze w nasze życie, staliśmy się Jego umiłowanymi dziećmi.

Papież – zachowajmy pamięć o pierwotnej łasce

„Oto nasze oryginalne piękno, którym należy się radować! Dziś Maryja, zadziwiona łaską, która uczyniła Ją piękną od pierwszej chwili życia, prowadzi nas do zachwytu nad naszym pięknem. Możemy to pojąć poprzez obraz: białą szatę Chrztu; przypomina nam ona, że pod skorupą zła, którym splamiliśmy się przez lata, jest w nas większe dobro niż wszelkie zło, które nam się przydarzyło – podkreślił Papież. - Usłyszmy oddźwięk tego, usłyszmy jak Bóg do nas mówi: «Synu, córko, miłuję cię i jestem z tobą zawsze, ty jesteś dla mnie ważny, twoje życie jest cenne». Takie jest przesłanie Boga dla nas. Kiedy sprawy nie układają się pomyślnie i popadamy w zniechęcenie, kiedy dopada nas przygnębienie i grozi nam poczucie bezużyteczności czy popełniamy błędy, pomyślmy o tym, o pierwotnej łasce. Bóg jest z nami, Bóg jest z nami od tego dnia.“