Świat modli się za Benedykta XVI  

Tuż po audiencji generalnej Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej potwierdziło, że stan zdrowia Benedykta XVI znacznie się pogorszył. Anglojęzyczne wydanie Vatican News zareagowało błyskawicznie, zamieszczając na portalach społecznościowych modlitwę za Benedykta XVI:

„Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty jesteś wiekuistym zdrowiem wierzących w Ciebie. Wysłuchaj naszych modlitw za Twego chorego sługę Benedykta. Błagamy dla niego o pomoc Twego czułego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego”

Dwaj kardynałowie bliscy Josephowi Ratzingerowi, Robert Sarah i Christoph Schönborn, wypowiedzieli się na Twitterze. Emerytowany prefekt dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zachęcał do zjednoczenia się w modlitwie „w tym trudnym i poważnym czasie”. Arcybiskup Wiednia podzielił apel papieża Franciszka do Austriaków i przypomniał o silnej więzi łączącej niemieckiego papieża z jego ojczyzną.

Przesłanie z modlitwą za papieża-seniora wystosował też przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji abp Eric de Moulins-Beaufort: „Panie, katolicy Francji, w jedności z papieżem Franciszkiem i całym Kościołem, powierzają Ci Twojego sługę Benedykta XVI i tych, którzy nad nim czuwają”.

Biskup Rudold Voderholzer z Ratyzbony - diecezji, w której pracował brat papieża, ksiądz Georg Ratzinger - wyraził „wielkie zaniepokojenie” i wezwał wszystkich wiernych do modlitwy za 265. papieża. Biskup Stefan Oster z Pasawy w Bawarii, rodzinnej diecezji Josepha Ratzingera, powiedział, że spotkał się z nim w listopadzie ubiegłego roku i choć był słaby fizycznie, to jednak przytomny umysłowo. „Jeśli teraz jest jeszcze słabszy, to łatwo sobie wyobrazić, że jest na ostatnim etapie swojej ziemskiej wędrówki” - powiedział. Biskup Osnabrück Franz-Josef Bode przyłączył się do wezwania do modlitwy za człowieka, który był jego nauczycielem w seminarium.

Swoją bliskość wyraziły także dwie konferencje episkopatu, do których należał Benedykt XVI. Biskup Georg Bätzing, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec (DBK), powiedział, że przyłączył się do wezwania papieża Franciszka do modlitwy i poprosił wiernych w Niemczech o modlitwę za Benedykta XVI. Na stronie internetowej DBK opublikowano modlitwę, w której prosi się Boga, by wspomagał papieża-seniora „w jego chorobie i słabości” oraz by odczuwał „solidarność tak wielu ludzi, którzy teraz wstawiają się za nim w modlitwie”.

Kardynał Matteo Maria Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch - do której papież–senior należał jako prymas Italii i biskup Rzymu w latach 2005-2013 - w oświadczeniu wezwał Włochów do wznoszenia w swoich kościołach myśli i modlitw za Benedykta XVI. Wyraził uznanie dla „nowego sposobu”, w jaki podjął on swoją misję jako papież-senior od czasu rezygnacji z urzędu.

Inni kardynałowie, którzy powtórzyli wezwanie papieża Franciszka to m.in. kardynał Vincent Nichols, arcybiskup Westminsteru, kardynał Timothy Dolan, arcybiskup Nowego Jorku, kardynał Joseph Zen, biskup emerytowany Hongkongu i kardynał Sean O'Malley, arcybiskup Bostonu. Kardynał Reinhard Marx, kreowany na kardynała przez Benedykta XVI i mianowany przez niego na ordynariusza swej dawnej archidiecezji Monachium-Freising, również zaprosił do modlitwy Bawarczyków.

Za papieża-seniora modlą się także uczestnicy 45 Europejskiego Spotkania Młodych w Rostocku.