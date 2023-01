Publicysta "Corriere della Sera" Massimo Franco pisząc o obecności Franciszka i jego poprzednika stwierdza, że była to swoista "anomalia, która dawała stabilność" przez prawie dziesięć lat.

Żegnamy Benedykta XVI - teksty, analizy, zdjęcia

Zdaniem autora między nimi panowało "ciche porozumienie" w imię jedności Kościoła, by uniknąć "rozproszenia" w nim. Jednocześnie zwraca on uwagę na to, że śmierć Josepha Ratzingera sprawia, że "chwieje się watykańska równowaga".

Jak stwierdza włoski publicysta odnosząc się do rezygnacji niemieckiego papieża, "epokowa kohabitacja" Franciszka i Benedykta XVI nie była przesądzona.

"Ich zdolność do zapewnienia wrażenia normalności w sytuacji, która wywołała traumę w Kościele katolickim w lutym 2013 roku, należy przedstawiać jako rodzaj cudu dokonanego w imię jedności" - uważa Franco.

Przywołał opinię, że od 31 grudnia, gdy zmarł Benedykt XVI, Franciszek jest bardziej samotny. Ale autor prezentuje też inną obserwację: "wraca normalność jednego papieża ubranego na biało, bez cieni równoległej władzy, które wrogowie mogą wykorzystać przeciwko temu prawowitemu".

Nestor włoskich watykanistów Luigi Accattoli także pisze na łamach "Corriere della Sera" o relacjach między urzędującym papieżem i jego poprzednikiem. Odnotowuje, że grupy zwolenników jednego i drugiego szukały poparcia, by "atakować się nawzajem", ale - stwierdza - były zawsze zawiedzione.

W ocenie Accattolego Franciszek i Benedykt "pozostali sobą akceptując się i nawzajem szanując bez popadania w krótkowzroczne pomysły angażowania drugiego w poszukiwaniu poparcia dla siebie". To zaś, wskazuje, dowodzi, iż dojrzał czas do tego, by i inny papież ustąpił i przyszedł drugi bez "porachunków" zwolenników obu.

"La Repubblica" nazywa Benedykta XVI "ostatnim konserwatystą". Rzymska gazeta określa go też jako "papieża enigmatycznego" i "postać prawie tragiczną", bo nosił w sobie "napięcia i sprzeczności współczesnego katolicyzmu".

"Teolog-konserwatysta utorował drogę do wyboru następcy reformatora" - zaznacza dziennik. Podkreśla też: "On - strażnik tradycji zrewolucjonizował papiestwo na zawsze".

Katolicka publicystka Lucetta Scaraffia na łamach "La Stampy" pisze, że Benedykt XVI był papieżem, który z największą odwagą i lojalnością zwalczał nadużycia w Kościele. W tym samym dzienniku podkreśla się, że walka z pedofilią w Kościele w duchu zerowej tolerancji stała się misją jego pontyfikatu.

Prawicowe "Il Giornale" zamieściło duży nagłówek: "Był naszym papieżem". Gazeta przedstawiła go jako strażnika tradycji i konserwatystę, który "bronił Zachodu i jego chrześcijańskich korzeni, zagrożonych przez islamski ekstremizm". W nim, zaznaczono, "był prawdziwy europejski duch".

Katolicki polityk Rocco Buttiglione zauważa zaś w tym dzienniku, że Joseph Ratzinger był "gigantem", wyśmiewanym jako reakcjonista.