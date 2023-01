W trzeci weekend stycznia w Kokotku będzie słychać brzęk mieczy, odgłosy walki w Helmowym Jarze i naradę drzewców. Będą hobbici, lembasy, orki, cała Drużyna i pierścień władzy. „You Shall Not Pass. Zło nie przejdzie” to wyjątkowe rekolekcje o walce dobra ze złem i Opatrzności w Śródziemiu na podstawie twórczości J.R.R. Tolkiena.