"Władca Pierścieni" w Kokotku. Zawsze jest nadzieja…  

Dlaczego niemal zawsze, gdy ktoś wierzący stworzy dzieło, które fascynuje miliony ludzi, katolicy doszukują się w nim Ewangelii albo śladów wiary? Może dlatego, że szczerej wiary nie da się oddzielić od życia, wypowiadanych słów i osobistej twórczości.

Dobro vs. zło. Opatrzność w Śródziemiu. Walka duchowa. Brzemię pierścienia i małe ręce hobbitów. To niektóre elementy składające się na chrześcijańskie przesłanie powieści stulecia. Czwarta już edycja rekolekcji na podstawie „Władcy Pierścieni” J.R.R. Tolkiena odbędzie się od 12 do 14 kwietnia w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku na Śląsku (Lubliniec, ul. Posmyk 5).

W trakcie tego weekendu uczestnicy usłyszą w Kokotku brzęk mieczy, odgłosy walki w Helmowym Jarze i naradę drzewców, a tematyka rekolekcji będzie skupiać się wokół pytań: Dlaczego Tolkien jest subtelnym ewangelizatorem? Jaką funkcję pełni mit w twórczości profesora z Oksfordu? Dlaczego wszystkie mitologie dążyły właśnie do wydarzeń zbawczych? Dlaczego śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa to największy i prawdziwy „mit”?

– Tym razem będziemy przyglądali się wątkom eukatastrophe, czyli fragmentom „Władcy Pierścieni”, w których dostrzegamy szczęśliwe zakończenie. To z Ewangelii J.R.R. Tolkien zaczerpnął wątki, w których nagromadzony dramat wydarzeń jest prawie nie do uniesienia, a zostaje rozwiązany ingerencją „z góry” – opowiada o. Dominik Ochlak OMI, który prowadzi rekolekcje na podstawie powieści fantasy.

– Tak jak Biały Czarodziej wpuszczał promień światła i mądrości, które pomagały wolnym rasom Śródziemia wygrywać bitwy z siłami zła, tak zmartwychwstanie Jezusa daje doświadczenie wolności i rodzi w każdym, kto wierzy, doświadczenie odwagi i prawdziwej nadziei na kolejny etap swoich zmagań. Wątki nadziei i wygrane bitwy prowadzą do najważniejszego spotkania – ze Zmartwychwstałym. Będą nam pomagać w tym nieoczywiste rozważania Drogi Światła – zapowiada oblat.

Tę edycję rekolekcji wzbogaci po raz kolejny Ryszard Derdziński, jeden z najlepszych znawców twórczości Tolkiena w Polsce. Będzie również okazja do rozmów, pogłębionej modlitwy i odpoczynku. Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA zlokalizowane jest w sercu lublinieckich lasów, w malowniczym otoczeniu stawu i natury, oferując jednocześnie zakwaterowanie w nowoczesnym ośrodku z dobrym wyżywieniem.

Rekolekcje skierowane są dla osób w wieku 15–25 lat. Więcej szczegółów i zapisy na stronie www.wydarzenia.niniwa.pl