Więcej wiernych niż się spodziewano oddało hołd Benedyktowi XVI  

70 tys. osób oddało we wtorek hołd emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI, którego ciało wystawione jest w bazylice Świętego Piotra - poinformował Watykan po zamknięciu świątyni. W ciągu dwóch dni do bazyliki przyszło 135 tysięcy osób. To znacznie więcej niż się spodziewano.

Od rana do ostatnich chwil przed godz. 19 do bazyliki cały czas napływały tłumy wiernych, pragnących pożegnać pierwszego w dziejach emerytowanego papieża, który zmarł w sobotę w wieku 95 lat, prawie 10 lat po swej rezygnacji z urzędu.

Na Placu Świętego Piotra czuwają liczne patrole formacji sił porządkowych, są też punkty medyczne.

„Papa? Papa?” – upewniają się mieszkańcy Rzymu, wskazując zagranicznym turystom drogę do bazyliki św. Piotra.

Jednak wejście na plac przy bazylice nie jest takie łatwe. Osoby stojące w kolejce, zwłaszcza te z torebkami i plecakami, muszą najpierw poddać się wstępnej kontroli, a następnie przejść przez bramki bezpieczeństwa podobne do tych na lotniskach.

„Nie można wnosić żadnych butelek z wodą” – informują przed wejściem na plac św. Piotra funkcjonariusze służb porządkowych. Nieważne, czy butelki są już otwarte, nie ma też wyjątków dla rodziców z dziećmi. Niektórzy wypijają w pośpiechu tyle, ile są w stanie i wyrzucają częściowo pełne butelki do kosza; inni zostawiają własne pojemniki na ustawionych przed wejściem na plac stolikach.

W poniedziałek agencja Ansa informowała, że po kilku godzinach od otwarcia bazyliki św. Piotra dla wiernych chcących oddać hołd Benedyktowi XVI wywieziono dwa pełne furgony wypełnione butelkami. Jednak wielu przybywających na plac wciąż nie wie, że nie wniesie ze sobą wody.

Na placu św. Piotra trwają obecnie przygotowania do czwartkowego pogrzebu papieża, o czym przypominają rzędy rozstawionych krzeseł, barierki oraz przecinające od czasu do czasu rzesze turystów ciągniki. Prócz obelisku, fontann, choinki i drewnianej szopki wzrok przyciągają przede wszystkim dwie duże grupy ludzi po obu stronach bazyliki.

„Czy to kolejka do papieża?” – pyta ktoś. „Tak, tak. Przynajmniej mamy taką nadzieję” – odpowiada brytyjskie małżeństwo. Ostatni raz tak wiele osób czekających na oddanie hołdu zmarłej osobie widzieli w Londynie po śmierci królowej Elżbiety II, choć tam w kolejce trzeba było jednak odstać nieporównywalnie więcej czasu.

We wtorek w południe do bazyliki św. Piotra trzeba bowiem było czekać około jednej godziny. W tłumie mieszały się języki i narodowości, nie brakowało symbolicznych wręcz obrazków: oto dwoje około dwuletnich dzieci, jedno z rodziny hiszpańskiej, drugie – ukraińskiej, które siedziały na barkach u swoich ojców, przed samym wejściem do bazyliki spontanicznie podało sobie ręce i w ten sposób wkroczyło do świątyni.

Choć w samej bazylice św. Piotra można było spędzić więcej czasu, to przed ciałem papieża nie wolno było zatrzymać się dłużej niż na kilka sekund. „Nie zatrzymujemy się w tym miejscu! Przechodzimy, przechodzimy!” – pospiesza ustawiona w bazylice ochrona.

Wszystko zorganizowane jest z dużą starannością, ludzie sprawnie wchodzą do świątyni, a następnie ją opuszczają. Nad wszystkim czuwa ochrona i wzmocnione posterunki policji.

„Codziennie na plac św. Piotra przybywa tysiące osób, aby oddać hołd Benedyktowi XVI. Jak do tej pory wszystko przebiega bez zakłóceń i niespodziewanych wypadków” – powiedzieli PAP policjanci, którzy pilnują porządku na placu.

Służby mundurowe wspomagane są przez inne organizacje, w tym wolontariuszy spod znaku Zakonu Maltańskiego, którzy obserwują zgromadzone tumy z wysokości jednej z bliźniaczych fontann usytuowanych na placu św. Piotra.

Środa będzie ostatnim dniem, kiedy będzie można oddać hołd Benedyktowi XVI w godzinach od 7 do 19.

W czwartek rano odbędzie się msza pogrzebowa pod przewodnictwem papieża Franciszka. Po mszy emerytowany papież zostanie pochowany w Grotach Watykańskich w miejscu, gdzie przez sześć lat, do chwili beatyfikacji w 2011 roku, znajdował się grób Jana Pawła II, przeniesiony następnie do bazyliki Świętego Piotra.