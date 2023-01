Osoby konsekrowane przypominają nam, że nasze życie jest pielgrzymką, w której ważne jest tylko to, ile pozostawimy dobra w sercu drugiego człowieka - napisał przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP bp Jacek Kiciński w liście na Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego Kościół katolicki obchodzi 2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego, potocznie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej.

Bp Kiciński podkreślił, że w tym dniu Kościół dziękuje za dar wszystkich, którzy realizują swoje powołanie poprzez oddanie się Chrystusowi na Jego wyłączną własność.

"Życie według ślubowanych rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, stanowi najbardziej radykalny wyraz naśladowania Jezusa Chrystusa" - ocenił.

Podkreślił, że istotny element życia każdej osoby konsekrowanej stanowią trzy elementy wspólnoty wiary: słowo, wierność i otwartość na Ducha Świętego.

"Wyznawać wiarę w Kościół Chrystusowy to przede wszystkim rozważać słowo Boże, wiernie trwać na modlitwie i być otwartym na to, co Duch Święty chce nam powiedzieć - szczególnie poprzez nauczanie Kościoła" - wyjaśnił.

Zdaniem bpa Kicińskiego współcześnie coraz więcej osób przyjmuje jedynie deklaratywny sposób przeżywania swojej wiary, dlatego dziś niezwykle ważne jest "świadectwo wiary realizowanej w codzienności, które ściśle wiąże się ze słuchaniem i wypełnianiem słowa Bożego".

"Osoby konsekrowane towarzyszą nam poprzez swoją obecność. Obecność miłosierną, pełną zatroskania, ale także przez obecność milczącą, przepełnioną modlitwą w intencjach Kościoła i świata" - napisał.

Hierarcha przypomniał postacie beatyfikowanych w 2022 r. dziesięciu sióstr męczenniczek elżbietańskich - s. M. Jahn Paschalis i dziewięciu jej towarzyszek.

"Ich świadectwo wiary staje się dla współczesnej kultury powierzchowności zaproszeniem, by nie zatrzymywać się na tym, co zewnętrzne i przemijające. Trwając wiernie przy powierzonych ich opiece osobach oraz broniąc swojej i ich godności, przyjęły krzyż cierpienia i wzgardy, stając się dla nas wzorem odkrywania prawdziwej miłości. Oddając życie Chrystusowi i za Chrystusa są dziś dla nas wzorem miłości wiernej do końca" - podkreślił.

"Chrystusowy styl życia oparty na nieustannym poszukiwaniu i odkrywaniu woli Bożej sprawia, że osoby konsekrowane otwierają się nieustannie na działanie Ducha Świętego. Stąd też jesteśmy świadkami nowych dzieł apostolskich, które są odpowiedzią na współczesne znaki czasu: biedę materialną i duchową, hedonistyczną kulturę ciała, wykpiwanie pobożności i religijności, fałszywe zasady moralne oraz powszechne podważanie autorytetów" - dodał.

Bp Kiciński przypomniał, że osoby konsekrowane podejmują posługę pośród ludzi ubogich, chorych i cierpiących zarówno fizycznie, jak i duchowo.

"Towarzyszą świadectwem życia w kształtowaniu postaw życiowych naszych dzieci i młodzieży. Są obecni w życiu wielu małżeństw i rodzin. Ponadto wszechstronna działalność misyjna sprawia, że wezwanie Chrystusa do nieustannej ewangelizacji jest obecne w świadomości każdej wspólnoty zakonnej" - wymienił.

Dodał, że osoby konsekrowane przypominają nam, że nasze życie jest pielgrzymką, w której ważne jest tylko to, ile pozostawimy dobra w sercu drugiego człowieka.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 r.