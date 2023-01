Rekolekcje nt. seksualności - rusza inicjatywa „Przystań nadziei”  

„Dzisiaj szczególnie wyraźnie widzimy, jak ludzie mocno gubią się w swoim życiu, jak są ranieni przez najbliższych lub tych, którym powinni ufać - zaznaczają organizatorzy inicjatywy. Efektem może być nieuporządkowane życie seksualne, a wynikiem zdrady, rozbite rodziny, uzależnienia, rozwiązłość. Dlatego przestrzeń, jaka powstaje w Brańszczyku, jest na miarę tych czasów i ich potrzeb” – dodają.

Pragnieniem inicjatorów „Przystani Nadziej” jest, aby wydobywać człowieka z jego zranień ku większej wolności i miłości Bożej, a co najważniejsze, ku świadomości Bożej Miłości. Do współpracy w prowadzeniu rekolekcji zaproszono duszpasterzy, rekolekcjonistów, kierowników duchowych, psychologów i psychoterapeutów.

Pierwsze rekolekcje pod tytułem „O miłości seksualnej”, zaplanowane od 20 do 22 stycznia, poprowadzi ks. Michał Oleksowicz, wicerektor WSD w Toruniu. Kolejni prowadzący to Aleksander Sztramski (27-29.01.2023), ks. Kamil Dąbrowski (03-05.02.2023) oraz Mira Jankowska (10-12.02.2023). W czasie rekolekcji i warsztatów będzie m.in. okazja do poprawy relacji, pracy nad poczuciem własnej wartości, godności oraz nad pokochaniem i zaakceptowaniem siebie. A wszystko w odniesienia do Boga.

W przyszłości „Przystani Nadziei” planowane jest m.in. stworzenie strony internetowej inicjatywy oraz bazy kierowników duchowych i psychoterapeutów z całej Polski, aby osoby, które przyjadą na rekolekcje, po powrocie do domu mogły sięgnąć po pomoc duchową lub psychoterapeutyczną.

„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać” (Jan Paweł II) – czytamy na profilu „Przystani Nadziei” na Facebooku. „Każdy, kto potrzebuje modlitwy, może napisać do nas” – zachęcają organizatorzy rekolekcji.

Patronat honorowy nad „Przystanią Nadziei” objął biskup toruński bp Wiesław Śmigiel i prowincjał orionistów ks. Krzysztof Miś.