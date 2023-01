Absurdalna cena biletu na mecz  

Wczoraj na tym stadionie, przy do połowy pustych trybunach, odbył się mecz finałowy Superpucharu Włoch pomiędzy Interem Mediolan a AC Milanem. „Natomiast dzisiaj o 18.00 naszego czasu w Arabii Saudyjskiej rozegra się jeszcze smutniejszy mecz” – pisze włoski „Il Fatto Quotidiano”. „Przedstawionko dla bogaczy: mecz towarzyski pomiędzy Paris Saint-Germain i Riyadh Season Team – drużyną najlepszych piłkarzy, którzy grają w klubach Al-Hilal i Al-Nassr. Wszystko po to, by Cristiano Ronaldo zadebiutował w Arabii Saudyjskiej przeciwko swojemu odwiecznemu rywalowi Leo Messiemu, który jest świeżo po zdobyciu Pucharu Świata z Argentyną” – zaznacza z przekąsem włoski dziennik.

Ale nie bez powodu. 65 tysięcy miejsc na to wydarzenie na Stadionie im. Króla Fahda rozeszło się w kilka godzin. Jak donoszą amerykańska stacja sportowa ESPN i francuski dziennik „L'Equipe”, bilet VIP został sprzedany na aukcji za... 2,6 mln euro. Szaloną kwotę – jak piszą media – zapłacił Mushref al-Ghamdi, saudyjski potentat nieruchomości, który dzięki „dostępowi premium” będzie mógł być obecny na boisku podczas ceremonii wręczania nagród, a także będzie mógł się spotkać z Ronaldo i Messim w szatni.