Niemiecki rząd zapowiada dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard 2  

Rząd w Berlinie zdecydował o wysłaniu na Ukrainę czołgów Leopard 2. W pierwszym etapie ma to być 14 maszyn.

Niemcy ugięły się po wielu tygodniach nacisków ze strony wielu państw sojuszniczych, przede wszystkim Polski, USA i Wielkiej Brytanii.

We wtorek wieczorem o wsparcie w postaci myśliwców zaapelował ukraiński wiceminister Andrij Melnyk - Scholz w Bundestagu zdecydowanie odrzucił taką możliwość.

Niemcy wydadzą krajom partnerskim, które chcą szybko dostarczyć na Ukrainę czołgi Leopard-2 ze swoich zapasów, odpowiednie zezwolenia na ich przekazanie.

OGLĄDAJ relację na bieżąco: Atak Rosji na Ukrainę

Kanclerz Olaf Scholz "zapowiedział w środę, że Niemcy będą nadal zwiększać wsparcie militarne dla Ukrainy. Powiedział, że rząd federalny podjął decyzję o dostarczeniu siłom zbrojnym Ukrainy czołgów podstawowych Leopard 2. Jest to wynik intensywnych konsultacji, które odbyły się z najbliższymi europejskimi i międzynarodowymi partnerami Niemiec" - czytamy w opublikowanym w środę oświadczeniu rzecznika rządu Steffena Hebestreita. Celem jest szybkie skompletowanie dwóch batalionów czołgów Leopard 2 dla Ukrainy. W pierwszym etapie Niemcy dostarczą kompanię 14 czołgów Leopard 2 A6 z zapasów Bundeswehry. Inni europejscy partnerzy przekażą czołgi ze swej strony - poinformował Hebestreit.

Przeczytaj: NYT: Biały Dom może już w środę zadecydować o wysłaniu na Ukrainę czołgów M1 Abrams

Szkolenie ukraińskich załóg w Niemczech ma się rozpocząć szybko. Oprócz szkolenia pakiet pomocowy obejmie również logistykę, amunicję i konserwację sprzętu. Niemcy wydadzą krajom partnerskim, które chcą szybko dostarczyć na Ukrainę czołgi Leopard-2 ze swoich zapasów, odpowiednie zezwolenia na ich przekazanie - poinformowano w rządowym oświadczeniu.

Decyzję niemieckiego rządu poprzedziły długie dyskusje w Niemczech i naciski na RFN ze strony wielu państw. Polska od dłuższego czasu nalegała na dostawę Leopardów na Ukrainę. We wtorek Polska złożyła wniosek o niemiecką zgodę na wysłanie czołgów na Ukrainę.

Przeczytaj: Hiszpania dołącza do koalicji przekazującej Ukrainie czołgi Leopard

Jeszcze we wtorek wieczorem po tym, jak decyzja rządu w Berlinie w sprawie czołgów była przekazywana nieoficjalnie, wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Melnyk wezwał na Twitterze do wsparcia Ukrainy m.in. samolotami bojowymi. W odpowiedzi na te wezwanie, podczas debaty w Bundestagu ws. przekazania czołgów, Scholz przypomniał, że kiedy wkrótce po rozpoczęciu wojny w Ukrainie dyskutowano o wprowadzeniu stref zakazu lotów, on i prezydent USA Joe Biden stwierdzili, że nie zrobią tego i Niemcy nie zaangażują swoich myśliwców w działania na terenie zaatakowanej Ukrainy. "To stanowisko nie uległo zmianie, i nic się w nim nie zmieni w przyszłości" - podkreślił kanclerz. "W żadnym wypadku nie wyślemy wojsk lądowych. Mówiłem, że nie będzie żadnego bezpośredniego zaangażowania żołnierzy NATO w wojnę na Ukrainie. Nie było go do tej pory, i nie będzie też w przyszłości" - zapewnił Scholz. "To zostało powiedziane od samego początku, nie tylko przeze mnie, ale także przez amerykańskiego prezydenta".