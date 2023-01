W związku z publikacją w belgijskiej, flamandzkojęzycznej gazecie "Het Laatste Nieuws", która użyła nieakceptowalnego określenia "polskie obozy koncentracyjne", Ambasada RP w Brukseli podjęła w czwartek interwencję. To Niemcy ponoszą odpowiedzialność za Holocaust i obozy koncentracyjne, w tym Auschwitz-Birkenau, a nie Polacy - powiedział PAP ambasador Polski w Królestwie Belgii Rafał Siemianowski.

"W związku z publikacją w belgijskiej, flamandzkojęzycznej gazecie +Het Laatste Nieuws+, która użyła nieakceptowalnego określenia +polskie obozy koncentracyjne+, Ambasada RP w Brukseli podjęła w czwartek interwencję tak, by zmienić te niewłaściwe wyrażenie. W związku z brakiem reakcji podjęliśmy działania w mediach społecznościowych, apelując do redakcji o zmianę tego wyrażenia. W piśmie skierowanym do redakcji szeroko uzasadniliśmy, dlaczego jest to niewłaściwe" - powiedział.

"Cała sprawa pokazuje, jak wiele jeszcze trzeba zrobić w zakresie podnoszenia świadomości w Europie na temat tego, co się wydarzyło na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. To Niemcy ponoszą odpowiedzialność za Holocaust i obozy koncentracyjne, w tym Auschwitz-Birkenau, a nie Polacy" - dodał.

Najbardziej poczytna belgijska gazeta "Het Laatste Nieuws" użyła w czwartek w artykule na swojej stronie internetowej sformułowania "polski obóz koncentracyjny" w odniesieniu do Auschwitz-Birkenau. "Skandaliczne" - zareagowała polska ambasada w Belgii.

Artykuł zamieszczony przez "HLN" dotyczył obchodów 78. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, na których - jak podał dziennik - nie będą mile widziani rosyjscy delegaci. Wynika to z wojny Rosji prowadzonej na Ukrainie.

"+HLN+ - to skandaliczne. Auschwitz-Birkenau był niemieckim obozem koncentracyjnym. W okupowanej Polsce były wyłącznie niemieckie obozy. Nazistowskie Niemcy zbudowały i obsługiwały te obozy koncentracyjne. Poprawcie niewłaściwe sformułowanie" - zwróciła się ambasada RP w Belgii do dziennika na Twitterze w piątek.