Ponad 20 mln ludzi na północnym wschodzie USA w sobotę stoi w obliczu zagrażającej życiu mroźnej temperatury. Odczuwalna temperatura spadła średnio do około minus 20 stopni Celsjusza, towarzyszą temu wichury. W stanie New Hampshire padł prawdopodobnie amerykański rekord zimna - minus 77 stopni C.