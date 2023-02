Abp Pezzi: Papież nie zamyka żadnych drzwi, bo naprawdę chce pokoju  

Abp Pezzi zauważa, że Rosjanie coraz boleśniej odczuwają na sobie skutki agresji na Ukrainę. Życie jest coraz droższe, a ograniczenia w imporcie przełożyły się na spadek jakości produktów spożywczych. Zupełnie zamarła w tym kraju turystyka. Pojawiają się też głosy, że środki przeznaczone na fundusz emerytalny idą na zbrojenia, a firmy poddawane są większym kontrolom fiskalnym w celu zdobycia pieniędzy na działania wojskowe. Arcybiskup Moskwy zauważa, że media pomijają informacje o ogromnej liczbie zabitych rosyjskich żołnierzy, tylko propagandowo gloryfikują walczących bohaterów.

Pytany o możliwe drogi dojścia do porozumienia pokojowego wskazuje, że nigdy nie można zamykać żadnych drzwi. Według niego błędem jest odrzucanie z góry możliwości spotkania i dialogu. „Nie oznacza to, że trzeba koniecznie popierać stanowiska innych lub milczeć. Wydaje mi się jednak, że odmowa a priori spotkania, na jakimkolwiek poziomie, tylko zwiększa dystans” – mówi abp Pezzi. Podkreśla, że w budowaniu dialogu dużą rolę do odegrania mają katolicy obu krajów. Spotkali się oni ostatnio w Pradze na kontynentalnym etapie synodu. „Uderzyła mnie gotowość do dialogu i spokój, który panował we wzajemnych relacjach. To, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca może pomóc budować pokój” – mówi hierarcha. Wskazuje, że na tej drodze wielkie znaczenie ma przebaczenie. „Bez przebaczenia będziemy nosić tę ranę przez resztę naszego życia. Tylko przebaczenie uleczy najgłębsze rany” – mówi abp Pezzi, zachęcając do wytrwałej modlitwy o pokój.

