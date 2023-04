Rzym. Luksusowa piwnica na wina w ruinach Villi dei Quintili  

Służyła do wyłącznego użytku... cesarza Kommodusa. Archeolodzy odkryli starożytną piwnicę winną.

W okolicach Appia Antica, największym kompleksie mieszkalnym starożytnego Rzymu, naukowcy szukali antycznej areny dla rydwanów, którą Kommodus zbudował w II w. naszej ery, a natrafili na fontanny, z których tryskało dawniej młode wino. „To była ekskluzywna piwnica, zbudowana specjalnie dla cesarza Kommodusa, wraz z podłączonymi do niej fontannami. Odkryto ją w ruinach Villi dei Quintili” – opisuje Giovanni Vigna w „Corriere della Sera”.

Wiadomość o tym niezwykłym znalezisku opublikowała jako pierwsza w czasopiśmie naukowym „Antiquity” Emlyn Dodd, wicedyrektor British School w Rzymie, ekspert w dziedzinie wiedzy o produkcji wina w starożytności. „Mowa o niewiarygodnym minimieście z luksusową piwnicą służącą imperatorowi do zaspokajania jego skłonności alkoholowych” – napisała.

Wokół willi stało pięć fontann, z których trzy były przeznaczone na młode wino, płynące tu – według wszelkiego prawdopodobieństwa – z winogron tłoczonych przez niewolników na marmurowe posadzki. „Wino spływało do kilku amfor, gdzie ulegało fermentacji. Dziedziniec willi miał trzy skrzydła, w których znajdowało się tyle samo jadalni, z których cesarz mógł skierować się bezpośrednio do fontann, gdzie »pykał« napój” – opisuje G. Vigna. O tym, że piwnica powstała prawdopodobnie na polecenie Kommodusa, świadczy stempel znaleziony na kadzi do zbierania wina.

Corriere della Sera /FB Znalezisko archeologiczne w ruinach Villi dei Quintili.