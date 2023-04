Papież o polskich męczennikach, modlitwie mnichów i o Ukrainie  

Papież Franciszek, zwracając się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej wyraził pragnienie, by świadectwo polskich męczenników pobudzało "do odwagi i ofiarności w służbie Bogu i braciom". W ten sposób nawiązał do Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej, który będzie obchodzony w sobotę.