info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » W niedzielę obchody 40. Światowych Dni Młodzieży w diecezjach w Polsce
rss newsletter facebook twitter

W niedzielę obchody 40. Światowych Dni Młodzieży w diecezjach w Polsce

W niedzielę obchody 40. Światowych Dni Młodzieży w diecezjach w Polsce  
Roman Koszowski /Foto Gość Czasem z okazji Światowych Dni Młodzieży bywa też tak :)

W niedzielę, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w Kościele katolickim będzie obchodzony 40. Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. W okolicach tego dnia w całej Polsce młodzi spotkają się, by w swoich diecezjach modlić się i dzielić wiarą.

Zgodnie z ogłoszoną w listopadzie 2020 r. przez papieża Franciszka decyzją, począwszy od 2021 r. Światowe Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym odbywają się nie w Niedzielę Palmową, ale w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, czyli w listopadzie w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

W tym roku przebiegną pod hasłem zaczerpniętym z Ewangelii według św. Jana: "I wy także świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku".

W Warszawie młodzi w wieku 13-30 lat spotkają się w sobotę o godz. 13:00 w Świątyni Opatrzności Bożej. W programie spotkania znajdą się warsztaty, konkursy z nagrodami i wspólna modlitwa uwielbienia. Punktem kulminacyjnym będzie msza św. o godz. 15:30 pod przewodnictwem metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa.

W diecezji warszawsko-praskiej w sobotę odbędzie się Diecezjalny Zlot Młodzieży. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9:30 w parafii św. Jana Kantego w Legionowie. Mszę św. dla uczestników odprawi o godz. 10:00 bp Jacek Grzybowski. Druga część wydarzenia odbędzie się na Arenie Legionowo, gdzie odbędzie się m.in. koncert uwielbieniowy zespołu Owca.

W Łodzi Diecezjalny Dzień Młodzieży odbędzie się w niedzielę o godzinie 13:30 w auli szkoły salezjańskiej. W programie przewidziano czas głoszenia Słowa, modlitwy uwielbienia, świadectw wiary oraz mszę św. pod przewodnictwem kard. Grzegorza Rysia.

Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Katowicach rozpocznie się w niedzielę o godz. 16:00 w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku. Wydarzenie rozpocznie msza św. pod przewodnictwem biskupa Piotra Przyborka, a po niej rozpocznie się blok ewangelizacyjny, podczas którego świadectwo wygłosi m.in. Maciek Kozłowski - youtuber, podróżnik i ewangelizator.

Obchody wrocławskiego 40. Światowego Dnia Młodzieży rozpoczną się w sobotę o godz. 14:00 w hali AWF we Wrocławiu. Organizatorami wydarzenia są Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzieży "Młodzi Młodym" oraz Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży we Wrocławiu.

W archidiecezji gnieźnieńskiej diecezjalne obchody ŚDM odbyły się tydzień wcześniej - 15 listopada w Dąbrówce, gdzie znajduje się kaplica z relikwiami bł. Karoliny Kózkówny. W wydarzeniu udział wzięło ponad 300 młodych z Chodzieży, Strzelna, Wągrowca, Zagórowa, Miłosławia, Inowrocławia, Trzemeszna, Powidza, Witkowa, Gniezna, Wilczyna, Budzynia i Janikowa. Kulminacyjnym punktem dnia była msza św., której przewodniczył bp Radosław Orchowicz.

Spotkanie młodzieży diecezji sosnowieckiej w ramach obchodów 40. Światowego Dnia Młodzieży odbędzie się w sobotę o godz. 18:00 w parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Bolesławiu. Mszę św. dla uczestników odprawi bp Artur Ważny, a po niej rozpocznie się "Wieczór uwielbienia z Maryją", prowadzony przez zespół TE DEUM.

W ramach diecezjalnego świętowania Światowych Dni Młodzieży w Tarnowie w sobotę w godz. 14:30 -19:00 odbędzie się spotkanie "Rusz Duszę ze Słowem". Mszę św. dla uczestników odprawi biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Diecezja szczecińsko-kamieńska zaprasza młodych na obchody diecezjalnego ŚDM w sobotę do Szkół Salezjańskich w Szczecinie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00. W programie m.in. warsztaty modlitwy Słowem Bożym, msza św. i świadectwa z Jubileuszu Młodych w Rzymie. Gościem specjalnym będzie ewangelizator i podróżnik Maciej Kozłowski.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jana Paweł II. Pierwsze odbyły się w dniach od 29 do 31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was".

Następne odbyły się już na szczeblu archidiecezji i parafii 23 marca 1986 r. Co dwa - trzy lata młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co roku ze swoim biskupem.

Natomiast kolejne Światowe Dni Młodzieży zaplanowane są w 2027 r. w Seulu, stolicy Korei Południowej.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 21.11.2025 08:33

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, WYZNANIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
W Azji Centralnej władze świeckie i duchowne dyktują kobietom, jak mają wyglądać | Nigeria: Z katolickiej szkoły uprowadzono 227 uczniów i nauczycieli | Teksas: Dekalog zniknie ze szkół | Na Jasnej Górze zaczynają się rekolekcje biskupów | Rząd: Do końca roku ma powstać projekt wykreślający karę więzienia za obrazę uczuć religijnych
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Poetycko

Piotr Drzyzga

Poetycko

Idzie to w tę stronę. Jako ratunek przed wszechogarniającą, plastykową, świąteczną komerchą?

Klasyfikacja niemedalowa

ks. Leszek Smoliński

Klasyfikacja niemedalowa

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, w jaki sposób zdobywać królestwo niebieskie.

O czym nie rozmawiamy

O czym nie rozmawiamy

Moglibyśmy czasem pogadać nie tylko o świątecznych smakołykach. Przecież podobno w polityce chodzi o dobro wspólne.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

UNICEF: Ponad 400 mln dzieci na świecie doświadcza ubóstwa

Najnowszy raport UNICEF opublikowany z okazji Światowego Dnia Dziecka.

Yad Vashem. Pomnik upamiętniający skazanych na zagładę

IPN reaguje na skandaliczny wpis Yad Vashem

Brak wiedzy o zarządzeniach narzucanych przez Rzeszę lub ich ignorowanie nie przystoi Jad Waszem

Balony. Zdjęcie ilustracyjne

Lotnisko w Wilnie ponownie zamknięte z powodu nadlatujących balonów

Władze Litwy poinformowały, że chodzi o rodzaj "ataku hybrydowego".

Sztuczna inteligencja

"Foreign Affairs": AI nadała wojnom informacyjnym nowy wymiar

AI radykalnie wzmocniła globalną wojnę informacyjną.

Przyszła zima

Podkarpackie: 36,8 tys. odbiorców w regionie nadal nie ma prądu

Powodem są zerwane przez konary linie energetyczne oraz ich oblodzenie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio (P) i szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak (L)

Rubio po spotkaniu z Jermakiem: Odbyliśmy najlepsze dotąd spotkanie

...pracujemy nad zmianami planu.

W Tarnopolu po rosyjskim ataku

Europejska propozycja ws. Ukrainy wyklucza restrykcje dotyczące armii

Spory terytorialne zostałyby rozstrzygnięte dopiero po zawieszeniu broni

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

Leon XIV: Credo nicejskie podstawą dialogu ekumenicznego

„Musimy wspólnie kroczyć ku jedności i pojednaniu między wszystkimi chrześcijanami. Credo nicejskie może być podstawą i punktem odniesienia tej wędrówki” – stwierdza Ojciec Święty w opublikowanym dziś Liście apostolskim In unitate fidei z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Dziś 40. Światowy Dzień Młodzieży. Leon XIV o przyjaźni z Jezusem

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.

Tymczasem Ukraina uczciła wczoraj ofiary Wielkiego Głodu

USA: plan pokojowy jest autorstwa Amerykanów, z wkładem Rosjan i Ukraińców

Sekretarz stanu, Marco Rubio zapewnia.

Pada śnieg...

Intensywne opady śniegu na południu kraju

Ponad 1,5 tys. interwencji strażaków.

Jak się obrać?

W Azji Centralnej władze świeckie i duchowne dyktują kobietom, jak mają wyglądać

Powołując się na tradycję, strasząc potępieniem w życiu pozagrobowym oraz...

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Poniedziałek
wieczór
1°C Wtorek
noc
1°C Wtorek
rano
1°C Wtorek
dzień
wiecej »
 