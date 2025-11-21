W niedzielę obchody 40. Światowych Dni Młodzieży w diecezjach w Polsce  

W niedzielę, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w Kościele katolickim będzie obchodzony 40. Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. W okolicach tego dnia w całej Polsce młodzi spotkają się, by w swoich diecezjach modlić się i dzielić wiarą.

Zgodnie z ogłoszoną w listopadzie 2020 r. przez papieża Franciszka decyzją, począwszy od 2021 r. Światowe Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym odbywają się nie w Niedzielę Palmową, ale w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, czyli w listopadzie w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

W tym roku przebiegną pod hasłem zaczerpniętym z Ewangelii według św. Jana: "I wy także świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku".

W Warszawie młodzi w wieku 13-30 lat spotkają się w sobotę o godz. 13:00 w Świątyni Opatrzności Bożej. W programie spotkania znajdą się warsztaty, konkursy z nagrodami i wspólna modlitwa uwielbienia. Punktem kulminacyjnym będzie msza św. o godz. 15:30 pod przewodnictwem metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa.

W diecezji warszawsko-praskiej w sobotę odbędzie się Diecezjalny Zlot Młodzieży. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9:30 w parafii św. Jana Kantego w Legionowie. Mszę św. dla uczestników odprawi o godz. 10:00 bp Jacek Grzybowski. Druga część wydarzenia odbędzie się na Arenie Legionowo, gdzie odbędzie się m.in. koncert uwielbieniowy zespołu Owca.

W Łodzi Diecezjalny Dzień Młodzieży odbędzie się w niedzielę o godzinie 13:30 w auli szkoły salezjańskiej. W programie przewidziano czas głoszenia Słowa, modlitwy uwielbienia, świadectw wiary oraz mszę św. pod przewodnictwem kard. Grzegorza Rysia.

Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Katowicach rozpocznie się w niedzielę o godz. 16:00 w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku. Wydarzenie rozpocznie msza św. pod przewodnictwem biskupa Piotra Przyborka, a po niej rozpocznie się blok ewangelizacyjny, podczas którego świadectwo wygłosi m.in. Maciek Kozłowski - youtuber, podróżnik i ewangelizator.

Obchody wrocławskiego 40. Światowego Dnia Młodzieży rozpoczną się w sobotę o godz. 14:00 w hali AWF we Wrocławiu. Organizatorami wydarzenia są Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzieży "Młodzi Młodym" oraz Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży we Wrocławiu.

W archidiecezji gnieźnieńskiej diecezjalne obchody ŚDM odbyły się tydzień wcześniej - 15 listopada w Dąbrówce, gdzie znajduje się kaplica z relikwiami bł. Karoliny Kózkówny. W wydarzeniu udział wzięło ponad 300 młodych z Chodzieży, Strzelna, Wągrowca, Zagórowa, Miłosławia, Inowrocławia, Trzemeszna, Powidza, Witkowa, Gniezna, Wilczyna, Budzynia i Janikowa. Kulminacyjnym punktem dnia była msza św., której przewodniczył bp Radosław Orchowicz.

Spotkanie młodzieży diecezji sosnowieckiej w ramach obchodów 40. Światowego Dnia Młodzieży odbędzie się w sobotę o godz. 18:00 w parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Bolesławiu. Mszę św. dla uczestników odprawi bp Artur Ważny, a po niej rozpocznie się "Wieczór uwielbienia z Maryją", prowadzony przez zespół TE DEUM.

W ramach diecezjalnego świętowania Światowych Dni Młodzieży w Tarnowie w sobotę w godz. 14:30 -19:00 odbędzie się spotkanie "Rusz Duszę ze Słowem". Mszę św. dla uczestników odprawi biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Diecezja szczecińsko-kamieńska zaprasza młodych na obchody diecezjalnego ŚDM w sobotę do Szkół Salezjańskich w Szczecinie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00. W programie m.in. warsztaty modlitwy Słowem Bożym, msza św. i świadectwa z Jubileuszu Młodych w Rzymie. Gościem specjalnym będzie ewangelizator i podróżnik Maciej Kozłowski.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jana Paweł II. Pierwsze odbyły się w dniach od 29 do 31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was".

Następne odbyły się już na szczeblu archidiecezji i parafii 23 marca 1986 r. Co dwa - trzy lata młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co roku ze swoim biskupem.

Natomiast kolejne Światowe Dni Młodzieży zaplanowane są w 2027 r. w Seulu, stolicy Korei Południowej.