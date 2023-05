Powstanie 90 tys. nowych miejsc opieki żłobkowej - powiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ogłaszając wyniki naboru do nowej edycji programu Maluch Plus. Dodała, że 73 proc. samorządów będzie miało na swoim terenie żłobki.

W czasie czwartkowego briefingu prasowego dotyczącego ogłoszenia wyników naboru do nowej edycji programu Maluch Plus minister rodziny i polityki społecznej przypomniała, że kiedy rząd PiS przejmował władzę, na terenie całego kraju było ok. 83 tys. miejsc żłobkowych. "Z końca 2022 r. tych miejsc jest 230 tys." - przekazała minister Maląg.

Jak zaznaczyła, "ogłaszamy powstanie 90 tys. nowych miejsc opieki żłobkowej".

Zwróciła uwagę, że "na terenie 441 gmina w kraju nie było żłobków". "Teraz zostają one tam utworzone" - powiedziała szefowa MRiPS.

Jak zaznaczyła, "do tej pory 52 proc. samorządów miało żłobki na swoim terenie, a po dzisiejszym rozstrzygnięciu będzie to ok. 73. proc. samorządów".

Przyznała, że są jeszcze "białe plamy", ale jak podkreśliła, "mamy pomysł i podejmiemy dalsze działania".

"Niewykorzystana alokacja w ramach tego programu pozwoli uruchomić nabór ciągły, aby docelowo cała mapa Polski była pokryta instytucjami opieki nad dziećmi do lat 3" - powiedział minister Maląg.

Resort od 2016 roku na programy wsparcia rodziców w wychowywaniu dzieci przeznaczył 227 mld zł.