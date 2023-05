Alessandra Mussolini nie może założyć konta na IG z powodu... nazwiska  

Polityczka nazwała ten proceder „dyskryminacją ze względu na pochodzenie”. „Wiceszefowa delegacji partii Forza Italia do europarlamentu utrzymuje, że nie może założyć własnego profilu na Instagramie, pod własnym nazwiskiem, z powodu polityki sieci społecznościowej” – pisze Alessia Guerrieri w „Avvenire”, największym włoskim dzienniku katolickim, i cytuje deputowaną: „Jestem tutaj, żeby zgłosić fakt, że od wczoraj usiłuję w związku z moją pracą – bo te platformy są teraz fundamentalne dla pracy – otworzyć konto na Instagramie na nazwisko Alessandra Mussolini i jest ono blokowane. Poinformowano mnie, że nie jest to akceptowane z racji polityki społeczności. Zatem wprowadziłam dane jako Alessandra Gramsci, Alessandra Berlinguer [nazwiska najsławniejszych włoskich komunistów – przyp. red.], ale nie przyjęto tylko mojego nazwiska. To uprzedzenie, które przeradza się w przemoc, i teraz razem z szefem delegacji Fulvio Martusciellą napiszemy do prezydent Metsoli” [Roberta Metsola – maltańska przewodnicząca Parlamentu Europejskiego od 2022 r. – przyp. red.]. Włoska polityczka dodała, że jest to także „poważne ograniczenie możliwości działania politycznego”, pomijając już nawet kwestię, że jest ona europosłanką. Forza Italia zapowiedziała interpelację poselską w tej sprawie.