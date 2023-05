Radom: Zarzuty dla sprawcy ataku na księdza  

Sprawca usłyszał zarzut spowodowania obrażeń ciała, które naruszyły prawidłowe funkcjonowanie narządów ciała poniżej siedmiu dni. Dlatego czyn ten został zakwalifikowany jako występek o charakterze chuligańskim.

18-latek jest mieszkańcem Pionek. Przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Dla dobra śledztwa prokuratura na ten moment nie ujawnia ich treści.

Do ataku na duchownego doszło 5 maja na wysokości boiska Zespołu Szkół Średnich, od strony Al. Królewskiej. Był ubrany w stój duchowny, komżę z bursą z olejem chorych, wracał na plebanię po odwiedzeniu chorych, do których szedł z Najświętszym Sakramentem. Po badaniu w szpitalu i zgłoszeniu na policję ks. Leon wraca do sił choć z widocznymi zewnętrznymi obrażeniami w domu.

80-letni ks. Leon Czerwiński to były proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Pionkach.