Chcemy przyjąć projekt podnoszący świadczenie wychowawcze z 500 zł do 800 zł jeszcze w tej kadencji; wyższe świadczenie będzie wypłacane od stycznia 2024 r. - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie rzecznik rządu Piotr Müller.

"Chcemy przyjąć projekt w tej kadencji" - przekazał rzecznik. Mówiąc o źródłach finansowania wskazał, że budżet państwa po stronie przychodów zwiększył się istotnie m.in. w wyniku uszczelnienia systemu podatkowego i dobrego tempa rozwoju Polski. Zapewnił, że środki na realizację programu będą.

Odpowiadając na pytanie dziennikarza, czy - jak podnoszą niektórzy eksperci - procentowa waloryzacja świadczenia nie byłaby właściwsza, Müller powiedział, że nie zna tych opinii.

"Czy to są eksperci Platformy Obywatelskiej, ci sami, którzy mówili, że pieniędzy nie ma i nie będzie? (...) Z chęcią bym przypomniał opinie z 2015 r. i z 2019 r., jest ich masa. Po ośmiu latach okazuje się, że sektor finansów publicznych jest w bardzo dobrej kondycji, zadłużenie w stosunku do PKB zmalało, mimo wojny, covidu i dużych problemów społecznych. Pytam, gdzie są ci domorośli ekonomiści, którzy wtedy mówili, że finanse publiczne się załamią" - powiedział rzecznik rządu.

"Gdzie jest prezydent Rafał Trzaskowski, który w 2015 r. twierdził, że to będzie ekonomiczna katastrofa, gdy się wprowadzi program 500 plus. (...) Co się stało przez osiem lat, że jednak nic się takiego złego nie stało, wręcz przeciwnie finanse publiczne mają się lepiej, a programy społeczne powstały, a wcześniej ich nie było" - dodał.

Pytany, dlaczego wzrost wysokości świadczenia ma nastąpić od stycznia, a nie wcześniej, rzecznik stwierdził, że taka jest deklaracja polityczna. "Budżet państwa na ten rok jest zamknięty. Może być nowelizowany oczywiście, ale w tej chwili bezpiecznie jest złożyć deklarację, że będzie to od 1 stycznia. Jesteśmy odpowiedzialni" - zaznaczył.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w niedzielę na konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" m.in., że świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł.

Świadczenie przysługuje obecnie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Program Rodzina 500 plus początkowo zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie wypłacano jedynie rodzinom, których dochód nie przekraczał 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Od lipca 2019 r. program działa w rozszerzonej formule - świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Obecnie korzysta z niego ponad 6,5 mln dzieci.